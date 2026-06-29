Είναι σίγουρο. Περισσότερο απ το 80% των Ελλήνων είναι συνολικά τελείως ανασφάλιστο!

Κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανιμαρκίας, όπως είχε πει και ο Σαίξπηρ!

5.412.715 σπίτια τελείως ανασφάλιστα για φωτιά και φυσικές καταστροφές!

9.172.000 Έλληνες δεν έχουν καμία απολύτως ιδιωτικοασφαλιστική συνταξιοδοτική παροχή!

Περισσότεροι από 8 στους 10 Έλληνες σήμερα είναι τελείως ανασφάλιστοι σε οποιονδήποτε κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, που να καλύπτει τη ζωή και την περιουσία τους! Αυτό δείχνουν τα επίσημα στατιστικά μεγέθη της ΕΑΕΕ!

Δηλαδή δεν έχουν ούτε συμβόλαιο ζωής, σύνταξης ή επενδυτικό, ούτε συμβόλαιο που να καλύπτει την υγεία τους, ούτε συμβόλαιο που να καλύπτει το σπίτι τους από φωτιά και φυσικές καταστροφές!

Τα ακριβή ποσοστά κάλυψης ανά κλάδο ασφάλισης έχουν δημοσιευτεί σε προηγούμενα άρθρα του NextDeal. Δείτε εδώ, εδώ και εδώ

Και για να γίνει απολύτως κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποιες «λεπτομέρειες», που δεν αναλύονται αρκετά στα προαναφερόμενα άρθρα.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μόνον 1.355.133 ασφαλισμένες κατοικίες, εκ των οποίων οι 691.993 είναι ενυπόθηκου ενδιαφέροντος, δηλαδή ασφαλισμένες από τράπεζες! Επιπλέον, από τις ασφαλισμένες κατοικίες, είναι ασφαλισμένες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό μόνον οι 846.620. Οι υπόλοιπες 508.513, είναι ανασφάλιστες για καιρικά φαινόμενα και σεισμούς! Και οπωσδήποτε έχουμε ακόμα 5.412.715 σπίτια που είναι τελείως ανασφάλιστα για φωτιά και φυσικές καταστροφές!

Από τα 2.887.000 συμβόλαια υγείας που υπάρχουν στην Ελλάδα, μόνον τα 1.221.000 είναι ατομικά! Τα υπόλοιπα 1.666.000 είναι ομαδικά!

Τουλάχιστον 9.172.000 Έλληνες δεν έχουν καμία απολύτως ιδιωτικοασφαλιστική συνταξιοδοτική παροχή!

Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα να βρει πελάτες;

Οι διευθύνσεις πωλήσεων και εκπαίδευσης πως υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ασφαλιστικών πρακτόρων τους;

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.