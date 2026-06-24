Ασφαλίσεις Υγείας - Η άλλη μεγάλη πληγή της υπασφάλισης!

7,5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν ανασφάλιστη την υγεία τους!

Ελλάδα, χώρα των ανασφάλιστων, των υπασφαλισμένων και των αυτασφαλισμένων!

Ελλάδα, χώρα που οι ασφαλιστές της παραπονιούνται ότι δεν έχουν και δεν μπορούν να βρουν πελάτες!

Ακόμα και σε βασικά είδη ασφαλίσεων είμαστε πολύ πίσω από τους μέσους όρους της υπόλοιπης Ευρώπης!

Κατ’ αρχήν, όσον αφορά τον κλάδο Πυρός, γνωρίζουμε ότι έχουμε ασφαλισμένο λιγότερο από το 18% των κατοικιών της Ελλάδας! (δείτε εδώ )

Όμως άσχημη κατάσταση επικρατεί στην Ελλάδα των 10.482.487 κατοίκων, σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και στους κλάδους υγείας, όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ασφαλίσει την υγεία 2.888.576 κατοίκων της με 1.007.303 συμβόλαια (ζωής, γενικών και ομαδικά), σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ!

Ποσοστό ασφαλισμένων για την υγεία τους κατοίκων της Ελλάδας, 27%!

Με 5,5 εκατομμύρια ανασφάλιστα σπίτια και 7,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους για την υγεία τους Έλληνες, είναι ποτέ δυνατόν να παραπονιόμαστε ότι δεν βρίσκουμε πελάτες;;;

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.