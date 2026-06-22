Έχουμε 5.412.715 σπίτια ανασφάλιστα! Από τις 6,6 εκατομμύρια κατοικίες της Ελλάδας έχουμε ασφαλίσει λιγότερες από 1,2 εκατομμύρια!

Ποσοστό λιγότερο από 18%! Έχουμε 5.412.715 σπίτια ανασφάλιστα!

Πρωταθλητές στην ανασφάλιση είναι η Δυτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η Κρήτη!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ 22 Μαΐου 2026,

Οι διευθύνσεις Πωλήσεων και Εκπαίδευσης των ασφαλιστικών εταιριών, τι κάνουν;

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες τι κάνουν;

Οι ασφαλιστικοί πράκτορες παραπονούνται ότι δεν υπάρχουν πελάτες;

Έχουμε 5.412.715 σπίτια ανασφάλιστα!

Και δεν αναφερόμαστε καν στις ανασφάλιστες για φυσικές καταστροφές οικίες, ούτε στις ενυπόθηκες που είναι «ασφαλισμένες» από τράπεζες!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.