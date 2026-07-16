Check ελαστικών πριν από τις διακοπές: Tι πρέπει να θυμίζει ο ασφαλιστής στον πελάτη του

Tο καλοκαιρινό ταξίδι δεν δοκιμάζει μόνο τον οδηγό, αλλά και το αυτοκίνητο. Και πριν από τις μεγάλες αποστάσεις, τη ζέστη και το αυξημένο φορτίο, τα ελαστικά είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να ελεγχθεί πριν την εκκίνηση για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Λίγες ημέρες πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, οι περισσότεροι οδηγοί σκέφτονται τη διαδρομή, τις αποσκευές, τα ακτοπλοϊκά, το ξενοδοχείο ή το πρόγραμμα των ημερών. Το αυτοκίνητο, όμως, συχνά θεωρείται δεδομένο. Εφόσον κινείται κανονικά στην πόλη, πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί χωρίς πρόβλημα να διανύσει και εκατοντάδες χιλιόμετρα σε συνθήκες ζέστης, με επιβάτες, γεμάτο πορτμπαγκάζ και αυξημένη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο.

Εκεί ακριβώς ο ασφαλιστής μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά. Όχι ως μηχανικός, ούτε ως τεχνικός σύμβουλος, αλλά ως ο άνθρωπος που υπενθυμίζει στον πελάτη ότι η ασφάλεια δεν αρχίζει τη στιγμή της ζημιάς. Αρχίζει νωρίτερα, από τις σωστές ερωτήσεις πριν από το ταξίδι.

Και η πρώτη ερώτηση είναι απλή: «Έχεις ελέγξει τα ελαστικά σου;»

Τα ελαστικά δεν είναι λεπτομέρεια συντήρησης

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο. Από αυτά εξαρτώνται η πρόσφυση, η απόσταση φρεναρίσματος, η σταθερότητα στις στροφές, η συμπεριφορά στο βρεγμένο και η δυνατότητα του οδηγού να αντιδράσει σωστά σε μια απότομη αλλαγή συνθηκών. Σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι, η σημασία τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, γιατί συνδυάζονται παράγοντες που τα καταπονούν: υψηλές θερμοκρασίες, πολύωρη κίνηση και σίγουρα αυξημένο βάρος.

Ο ασφαλιστής μπορεί να το εξηγήσει στον πελάτη χωρίς υπερβολές: ένα ελαστικό που δείχνει «εντάξει» με μια γρήγορη ματιά μπορεί να έχει χαμηλή πίεση, ανομοιόμορφη φθορά, μικρό βάθος πέλματος ή ζημιά στο πλαϊνό. Και αυτά δεν είναι ζητήματα που πρέπει να διαπιστωθούν στη μέση της διαδρομής.

Πίεση: ο έλεγχος που γίνεται συχνά λάθος

Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται πριν από το ταξίδι και όχι αφού το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει αρκετά χιλιόμετρα. Η σωστή μέτρηση γίνεται με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις τιμές που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Σε αρκετά αυτοκίνητα υπάρχουν διαφορετικές ενδείξεις για κανονικό και πλήρες φορτίο, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ταξιδεύει μια οικογένεια με αποσκευές.

Η λανθασμένη πίεση δεν επηρεάζει μόνο την κατανάλωση ή τη φθορά. Μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στο φρενάρισμα και στις απότομες κινήσεις. Ένα ελαστικό με λιγότερη πίεση από την προβλεπόμενη ζεσταίνεται περισσότερο και καταπονείται εντονότερα, ενώ ένα υπερβολικά φουσκωμένο ελαστικό μπορεί να μειώσει την επιφάνεια επαφής με τον δρόμο.

Η πρακτική συμβουλή είναι απλή: πριν φύγει ο πελάτης, να περάσει από ένα αξιόπιστο σημείο ελέγχου και να ρυθμίσει σωστά την πίεση, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο του ταξιδιού.

Πέλμα και φθορές: όχι μόνο το νόμιμο όριο

Το ελάχιστο νόμιμο βάθος πέλματος για τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη είναι 1,6 χιλιοστά. Όμως, για ένα καλοκαιρινό ταξίδι, ειδικά όταν μπορεί να υπάρξει ξαφνική μπόρα ή ολισθηρό οδόστρωμα, ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο με όρους «περνάω ή δεν περνάω το νόμιμο όριο». Χρειάζεται να σκέφτεται με όρους πραγματικής ασφάλειας.

Το σωστό πέλμα βοηθά το ελαστικό να απομακρύνει το νερό και να διατηρεί επαφή με τον δρόμο. Όσο μειώνεται, τόσο περιορίζεται η δυνατότητα πρόσφυσης σε δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, ο πελάτης πρέπει να ελέγχει αν υπάρχει ανομοιόμορφη φθορά, γιατί αυτή μπορεί να δείχνει πρόβλημα ευθυγράμμισης, ανάρτησης ή πίεσης.

Εξίσου σημαντικός είναι ο οπτικός έλεγχος. Κοψίματα, εξογκώματα, χτυπήματα στα πλαϊνά, δεν πρέπει να αγνοούνται. Μια μικρή ζημιά μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα όταν το αυτοκίνητο ταξιδεύει γρήγορα, φορτωμένο και για πολλή ώρα.

Ρεζέρβα ή κιτ επισκευής; Ο πελάτης πρέπει να ξέρει πριν το χρειαστεί

Πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα δεν διαθέτουν πλέον κανονική ρεζέρβα, ενώ άλλα έχουν ρεζέρβα ανάγκης, ενώ αρκετά διαθέτουν κιτ προσωρινής επισκευής με αεροσυμπιεστή και στεγανωτικό υγρό. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς υπάρχει στο αυτοκίνητό τους.

Αυτό είναι ένα σημείο όπου ο ασφαλιστής μπορεί να δώσει εξαιρετικά χρήσιμη συμβουλή. Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει αν έχει ρεζέρβα, αν αυτή έχει σωστή πίεση, αν υπάρχουν γρύλος και εργαλεία και αν γνωρίζει πώς χρησιμοποιούνται. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει κιτ επισκευής, πρέπει αντίστοιχα να βεβαιωθεί ότι βρίσκεται στη θέση του, ότι ο συμπιεστής λειτουργεί και ότι το υγρό δεν έχει λήξει.

Πρέπει επίσης να ξέρει τα όρια της λύσης που έχει. Ένα κιτ μπορεί να βοηθήσει σε μια μικρή διάτρηση στο πέλμα, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σκισμένο πλαϊνό, μεγάλη ζημιά ή ελαστικό που έχει καταστραφεί από οδήγηση με χαμηλή πίεση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η σωστή απόφαση δεν είναι ο αυτοσχεδιασμός, αλλά η κλήση στην οδική βοήθεια.

Οδική βοήθεια: να είναι γνωστή πριν γίνει ανάγκη

Πριν από την αναχώρηση, ο πελάτης σας πρέπει να ξέρει αν έχει οδική βοήθεια, τι καλύπτει και ποιον αριθμό καλεί. Αυτό ακούγεται αυτονόητο, αλλά συχνά δεν είναι. Τη στιγμή της βλάβης, ειδικά σε υψηλή θερμοκρασία, με οικογένεια μέσα στο αυτοκίνητο ή σε άγνωστη περιοχή, η σύγχυση μεγαλώνει.

Ο ασφαλιστής μπορεί να προλάβει αυτή την ταλαιπωρία με μια σύντομη υπενθύμιση: αποθήκευση του τηλεφώνου οδικής βοήθειας, γνώση του αριθμού συμβολαίου και σαφής εικόνα για το τι ισχύει σε περίπτωση ακινητοποίησης, σκασμένου ελαστικού ή ατυχήματος.

Η καλύτερη συμβουλή είναι αυτή που αποτρέπει τη ζημιά

Ένα άρθρο για τα ελαστικά πριν από τις διακοπές δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο. Αφορά τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασφαλιστή και τον πελάτη, μιας κι ο ασφαλιστής που υπενθυμίζει έναν έλεγχο πριν από το ταξίδι δεν κάνει απλώς ενημέρωση. Προσφέρει πρόληψη.

Η ουσία είναι να δοθεί στον οδηγό ένα καθαρό μήνυμα: πριν φύγεις, έλεγξε πίεση, πέλμα, φθορές, ρεζέρβα ή κιτ επισκευής. Κράτα μεγαλύτερες αποστάσεις, μην υποτιμάς τη ζέστη, το βάρος και την κόπωση και βεβαιώσου ότι ξέρεις πώς θα ζητήσεις βοήθεια αν χρειαστεί.

Γιατί το ασφαλές καλοκαιρινό ταξίδι δεν ξεκινά όταν το αυτοκίνητο μπει στον αυτοκινητόδρομο. Ξεκινά λίγες ημέρες πριν, με έναν σωστό έλεγχο και με μια συμβουλή που μπορεί να γλιτώσει τον πελάτη από ζημιά, κόστος και ταλαιπωρία.