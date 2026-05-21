Η Affidea Υποστηρικτής Υγείας του Εθνικού Θεάτρου

Πρόληψη και φροντίδα για τους εργαζόμενους που δίνουν ζωή στη σκηνή

Η Affidea, ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο, τον μεγαλύτερο πολιτιστικό φορέα της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Υποστηρικτή Υγείας του Θεάτρου.

Το Εθνικό Θέατρο λειτουργεί ως θεματοφύλακας της θεατρικής παράδοσης, προάγει την πνευματική καλλιέργεια του κοινού και λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού στην Αθήνα, με εμβέλεια σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία της Affidea στοχεύει στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων που δίνουν καθημερινά ζωή στη σκηνή και στον πολιτισμό της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Affidea καλύπτει πλήρως τις ιατρικές ανάγκες πρόληψης και διάγνωσης των εργαζομένων, παρέχοντας ουσιαστική φροντίδα και στήριξη, ενώ παράλληλα θα υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και την υγεία. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης κοινές ενέργειες επικοινωνίας με κύριο μήνυμα: «Φροντίζουμε τους ανθρώπους. Στηρίζουμε τον πολιτισμό.»

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η Affidea και το Εθνικό Θέατρο αναδεικνύουν τη στενή σύνδεση υγείας και πολιτισμού, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους να στηρίζουν την κοινωνία και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία μέσω πρόληψης, ευημερίας και πολιτιστικής συνεισφοράς.