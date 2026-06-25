Μαρία Τσούτσου - Όταν η μητρική αγάπη γίνεται κοινωνικό έργο

Έφυγε η μητέρα που μετέτρεψε την προσωπική δοκιμασία σε έργο ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία στην Αιτωλοακαρνανία

Υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους έργα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τον συνάνθρωπό της. Η Μαρία Τσούτσου, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026, ανήκε αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Για την Αιτωλοακαρνανία, το όνομά της ταυτίστηκε με το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως «Παναγία Ελεούσα», έναν θεσμό που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα, επαγγελματική κατάρτιση και προοπτική σε άτομα με νοητική αναπηρία. Πίσω όμως από τον θεσμό βρισκόταν μια μητέρα που γνώρισε από κοντά τον πόνο, την αγωνία και τη μοναξιά που βίωναν τότε οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία.

Ο αείμνηστος γιος της, Γιώργος, έγινε η αφορμή όχι για να κλειστεί στον δικό της κόσμο, αλλά για να ανοίξει έναν δρόμο για εκατοντάδες άλλες οικογένειες. Σε μια εποχή κατά την οποία η νοητική αναπηρία αντιμετωπιζόταν συχνά με προκατάληψη, σιωπή και κοινωνικό αποκλεισμό, η Μαρία Τσούτσου επέλεξε να αντιδράσει δημιουργικά.

Με τη συμπαράσταση εκλεκτών πολιτών του Μεσολογγίου και του Αγρινίου, με επιμονή, πίστη και ακατάβλητη θέληση, κατάφερε να μετατρέψει ένα όραμα σε πραγματικότητα. Τον Μάιο του 1990 ιδρύθηκε επίσημα το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα», το οποίο λίγους μήνες αργότερα, με το ΦΕΚ 648/12-10-1990, αναγνωρίστηκε ως ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο. Από τότε μέχρι σήμερα, το έργο του αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Αιτωλοακαρνανία αλλά και για ολόκληρη τη χώρα.

Η προσφορά της δεν περιορίστηκε στη δημιουργία ενός ιδρύματος. Συνέβαλε καθοριστικά στη μεταβολή της κοινωνικής αντίληψης απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία. Αγωνίστηκε για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική ένταξη και, κυρίως, στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εκεί όπου πολλοί έβλεπαν όρια, εκείνη έβλεπε δυνατότητες.

Η ζωή της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που μετέτρεψε την προσωπική δοκιμασία σε συλλογική προσφορά. Δεν επέτρεψε στον πόνο να γίνει παραίτηση· τον έκανε κινητήρια δύναμη δημιουργίας. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της.

Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι τη γνώρισαν μιλούν για μια γυναίκα με σπάνια ψυχική αντοχή, διακριτικότητα, αποφασιστικότητα και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο. Η μεγαλύτερη δικαίωσή της δεν ήταν οι τιμητικές διακρίσεις, αλλά τα πρόσωπα των παιδιών και των νέων που βρήκαν στην «Παναγία Ελεούσα» μια δεύτερη οικογένεια, εκπαίδευση, δημιουργική απασχόληση και μια θέση μέσα στην κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος ανθρώπων που ευεργετήθηκαν από το έργο της θα της πουν το τελευταίο αντίο.

Η Μαρία Τσούτσου αφήνει πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη: την απόδειξη ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας όταν μετατρέπει τον προσωπικό του πόνο σε πράξη αγάπης και ευθύνης.

Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο στην κοινωνική ιστορία της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά κυρίως στις ζωές των ανθρώπων που χάρη σε εκείνη βρήκαν αξιοπρέπεια, αποδοχή και ελπίδα. Η «Παναγία Ελεούσα» θα συνεχίσει να αποτελεί το πιο ζωντανό μνημείο της· ένα έργο που δεν χτίστηκε μόνο με κτίρια και υποδομές, αλλά με πίστη στον άνθρωπο, επιμονή και ανιδιοτελή αγάπη.

Η Μαρία Τσούτσου αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το Εργαστήρι «Παναγία Ελεούσα», που ίδρυσε το 1990, αποτελεί μέχρι σήμερα το ζωντανό μνημείο της ανιδιοτελούς προσφοράς και του οράματός της