Έκτακτη Έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης από την HELLENiQ ENERGY

Στήριξη των καταναλωτών και της αγοράς σε μια δύσκολη συγκυρία

Το μέτρο αφορά την Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το Πετρέλαιο κίνησης που προορίζονται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά

Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει για άλλη μια φορά τον Έλληνα καταναλωτή, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων λόγω των συγκυριών που επικρατούν και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κρίσης στον Κόλπο, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του κόστους των μετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, που προμηθεύει με καύσιμα την εσωτερικά αγορά και αγορές του εξωτερικού, θα δεσμεύσει ποσό ύψους €20 εκατ. για τη χρηματοδότηση μιας απευθείας έκτακτης έκπτωσης κατά τη θερινή περίοδο, στις τιμές των βασικών καυσίμων κίνησης (Αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και Πετρελαίου κίνησης) που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά. Η απευθείας μείωση προέκυψε μετά από παραίνεση της Ελληνικής Κυβέρνησης, θεωρώντας ότι αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.

Στόχος η ενίσχυση των καταναλωτών

Η απόφαση για παροχή έκτακτης έκπτωσης προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας καυσίμων, αποσκοπεί στην προσωρινή ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ελληνική οικονομία προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Τι προβλέπει η απόφαση

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα εφαρμόσει έκτακτη έκπτωση προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας αποκλειστικά για πωλήσεις προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Η έκπτωση θα είναι 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια. Η συγκεκριμένη έκπτωση θα ισχύει από την 14η Ιουλίου 2026 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026.

Οι διεθνείς συνθήκες που επηρεάζουν τις τιμές στην αντλία

Η κίνηση αυτή της HELLENiQ ENERGY έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αγορές των καυσίμων στην Ευρώπη χαρακτηρίζονται από αυξημένη ζήτηση λόγω εποχικότητας και τουριστικής περιόδου. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται ελλείματα στον κλάδο της διύλισης παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, αποσυνδέοντας τις τιμές προϊόντων από τις τιμές αργού στις διεθνείς αγορές και οδηγώντας τις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Ένα σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διυλιστικής ικανότητας παραμένει ανενεργό, ενώ δυο κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή πλήττουν ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αφενός στη Μέση Ανατολή, η πρόσφατη επανέναρξη εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ, ο περιορισμός διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και η αδυναμία άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί μονάδες διύλισης, παρατείνουν την αστάθεια στις διεθνείς αγορές αργού και προϊόντων. Αφετέρου, οι επιθέσεις με drones στα Ρωσικά διυλιστήρια οδήγησαν τη χώρα να ανακοινώσει -για πρώτη φορά στην ιστορία της – απαγόρευση όλων των εξαγωγών diesel, ενώ προχωρά και σε εισαγωγή βενζινών προκειμένου να ενισχύσει τα στρατηγικά αποθέματα για την κάλυψη των αναγκών της.