Αυτοί είναι οι νέοι Γενικοί Γραμματείς σε τρία υπουργεία

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία, ως εξής:



Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Ευάγγελος Κυριαζόπουλος



Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού: Ολυμπία Βικάτου



Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Eμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης



Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Φώτης Μάγγος



Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων:



Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος ανέλαβε χρέη Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τις 05-08-2019 ενώ μετά την έκδοση του π.δ. 77/2023 ανέλαβε, με διευρυμένες αρμοδιότητες, χρέη Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων.

Είναι Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος με Master από το Τμήμα Maritime Studies του College of Cardiff (Wales). Είναι κάτοχος διδακτορικού με γενικό θέμα «Λιμένες, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη», ενώ εκπονεί μεταδιδακτορική διατριβή στη «Θαλάσσια Χωροταξία – Γαλάζια Ανάπτυξη» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έχει εκτελέσει χρέη Διδάσκοντος στην Σχολή Ευελπίδων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου, ενώ έχει συμμετάσχει ως Διδάσκων σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα (Πάντειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΚΠΑ). Έχει διδάξει ναυτιλιακά, logistics και χωροταξικό – στρατηγικό σχεδιασμό στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολέγια.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί στους τομείς της ναυτιλιακής έρευνας, της ναυτιλίας, των τραπεζών και της ναυτιλιακής δημοσιογραφίας. Επίσης, έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επιστημονικός σύμβουλος υπουργών στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την παράκτια διαχείριση, τη νησιωτική πολιτική, τα καταδυτικά πάρκα, τις υδατοκαλλιέργειες, τα μεταφορικά δίκτυα, τα βιομηχανικά πάρκα, τα τουριστικά χωροταξικά θέματα και τα αστικά /περιφερειακά έργα.

Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην συνέχεια υπηρέτησε τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ως μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ (2015-2019).

Έχει πλήθος επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων, έχοντας, μεταξύ άλλων, ειδικό ενδιαφέρον σε θέματα ναυτικής παράδοσης.



Ολυμπία Βικάτου, Γενική Γραμματέας Πολιτισμου

Η κ. Ολυμπία Βικάτου είναι διδάκτωρ αρχαιολογίας και υπηρετεί, από το 1989, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2023, κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου. Έχει διενεργήσει πλήθος ανασκαφικών ερευνών στην Ηλεία, τη Μεσσηνία, την Αιτωλοακαρνανία, τη Λευκάδα. Έχει στο ενεργητικό της τη δημιουργία περισσότερων από 10 Μουσείων. Είχε την ευθύνη και τη διεύθυνση περισσοτέρων από 30 προγραμμάτων συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Έχει λάβει μέρος σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων, μονογραφιών, βιβλίων και μελετών (άνω των 180), σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και αρχαιολογικά περιοδικά κύρους. Υπήρξε, επί σειρά ετών, τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Σε όλη την υπηρεσιακή της θητεία έχει διακριθεί για τον συντονισμό και την ορθή διαχείριση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Έχει λάβει σημαντικές τιμητικές διακρίσεις.



Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων

Ο κ. Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική, με διδακτορική ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία στο πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Έχει προηγηθεί η θητεία του ως Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2021–2026), κατά την οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τη νησιωτικότητα και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, καθώς και της Στρατηγικής για τα Νησιά και τον Παράκτιο χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπήρξε επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του θεσμικού πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο (Κώδικας Νησιωτικής Πολιτικής – Ν. 4832/2021), εισάγοντας καινοτόμες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που συνέβαλαν στην εξασφάλιση σημαντικών πόρων του ΕΣΠΑ 2021–2027 για λιμενικές υποδομές, θαλάσσιες μεταφορές και τον εκσυγχρονισμό μέσων και εξοπλισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαδρομής του έχει ασχοληθεί με ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών, της γαλάζιας οικονομίας, της νησιωτικότητας, της ανθεκτικότητας των υποδομών και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα είναι επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη διαπραγμάτευση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028–2034, με έμφαση στη διαμόρφωση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις λιμενικές υποδομές και τα νησιά.

Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε έργα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, ενώ έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε πλήθος αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων για φορείς της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στον στρατηγικό σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών και στη διοίκηση σύνθετων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010–2012), στο Υπουργείο Εργασίας (2014–2015) και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2019–2021), με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, τη γαλάζια οικονομία, τη νησιωτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.



Φώτης Μάγγος, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο κ. Φώτης Μάγγος γεννήθηκε στους Λειψούς στις 22 Οκτωβρίου 1973 και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Το 1993 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο–Λύκειο Λειψών και εισήχθη στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία με τον βαθμό του λοχία πεζικού.

Από το 1998 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, αρχικά ως ωρομίσθιος και στη συνέχεια ως αναπληρωτής, ενώ το 2004 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση ως επιτυχών του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2002.

Υπηρέτησε την εκπαίδευση επί 17 συνολικά έτη, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη κοινωνική και αυτοδιοικητική δράση.

Εξελέγη Δήμαρχος Λειψών και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Έχει επανεκλεγεί τρεις συνεχόμενες φορές, γεγονός που αντανακλά την ευρεία εμπιστοσύνη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας προς το πρόσωπό του. Κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας υλοποίησε σημαντικά έργα υποδομής, κοινωνικής συνοχής, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα νησιωτικής πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακού σχεδιασμού και διεκδίκησης πόρων για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, ενώ γνωρίζει την αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα.