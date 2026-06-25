ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

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Οριστικό τέλος στο «εμπόριο» χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαπαφυγή, βάζει νέα απόφαση (Α.1129/2026) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση τη νέα απόφαση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής (μεταξύ επιτηδευματιών - B2B) «στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο, από το πρώτο ευρώ».

Αυτό σημαίνει, όπως ανέφεραν, ότι «δεν θα μπορεί πλέον κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει - έναντι αυτών - τιμολόγιο». Και αυτό διότι, από το 2027, με το νέο πλαίσιο δεν θα γίνονται δεκτές για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία ή της επιχείρησης, απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων, στις οποίες δεν εκτυπώνεται ΑΦΜ του πελάτη.

Εκμεταλλευόμενοι το προηγούμενο καθεστώς το οποίο είχε θεσπιστεί πριν από αρκετά χρόνια (όταν ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη διαβίβαση στο myDATA) διάφοροι επιτήδειοι εμφάνιζαν δαπάνες χωρίς να έχουν κάνει στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα έξοδα, με σκοπό να μειώνουν τα καθαρά κέρδη τους και να πληρώνουν λιγότερους φόρους κάθε χρόνο.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι «με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο myDATA, μέσω της έκδοσης του τιμολογίου».

Όπως διευκρίνιζαν πάντως, η απόφαση αυτή δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα λογισμικά των πρατηρίων, αφού - ούτως ή άλλως - και σήμερα εκδίδουν τιμολόγια.

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βενζινάδικα σποδείξεις ΑΑΔΕ

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