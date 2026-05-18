ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Απόφαση της ΑΑΔΕ περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α.1096/13.5.2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ με το οποίο μας κοινοποιείται απόφασή της με θέμα :
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.» (Β'1691)».
Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο με την απόφαση της ΑΑΔΕ