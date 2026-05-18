Απόφαση της ΑΑΔΕ περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α.1096/13.5.2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ με το οποίο μας κοινοποιείται απόφασή της με θέμα :

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1087/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.» (Β'1691)».