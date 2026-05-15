Απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή φορολογικής δήλωσης

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α.1102/11.5.2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιείται απόφασή της με θέμα:

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδική εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» (Β΄949)».