ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή φορολογικής δήλωσης

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
gdhled_exoteriki_fasa_1_1

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ενημερώνει σχετικά με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: Α.1102/11.5.2026 έγγραφο της ΑΑΔΕ με την οποία κοινοποιείται απόφασή της με θέμα:

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδική εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» (Β΄949)».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση της ΑΑΔΕ

Προσθέστε το nextdeal.gr ως προτιμώμενη πηγή ενημέρωσης στο Google

Σχετικά Tags

ΕΑΕΕ ΑΑΔΕ

ΣΧΕΤΙΚA AΡΘΡΑ

ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής shutterstock_2650199295
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής

ΕΑΕΕ: Στροφή στα επενδυτικά συνδεδεμένα ασφαλιστικά προϊόντα το 2025, μείωση στις παραδοσιακές ατομικές ασφαλίσεις ζωής

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους Παιδί εργάζεται σε οικοδομή
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

Wise Daedalus | Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας: Η ευθύνη της κοινωνίας να προστατεύει τους πιο ευάλωτους

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ