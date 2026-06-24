Αιφνιδίασαν Μητσοτάκης-Πιερρακάκης, κοντά στο 1 δισ. το κόστος των τραπεζών, τεχνολογικό «ξεπούλημα» στις αγορές, τι «κρύβει» η άνοδος της Aktor

Τράπεζες- Α.Π: Μητσοτάκης και Πιερρακάκης αιφνιδίασαν τους πάντες και την αντιπολίτευση (η οποία είχε βρει νέο πεδίο αντιπαράθεσης) με τη νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη. Και δεν είναι μόνο ότι η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά έδωσε και αναδρομική ισχύ κάτι που δεν περιελάβανε η δικαστική απόφαση. Η ρύθμιση προβλέπει τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού του δανείου. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ και αφορά περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, με το συνολικό δυνητικό κόστος να ανέρχεται στα 700 εκατ. Το κόστος για τον «Ηρακλή» εκτιμάται στα 500 εκατ. και επιπλέον 200 εκατ. στις τράπεζες από την αναδρομική ισχύ. Πάντως, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβάρυνση για τις τράπεζες αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. Πάντως σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ η συνολική επίδραση είναι περίπου 500 εκατ. σε βάθος 20ετίας, λόγω των χαμηλότερων δόσεων σε δάνεια συνολικού ύψους 16,5 δισ. και επιπλέον περίπου 200 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης.

ΤτΕ- Οικονομία: Δεν χάνει ευκαιρία ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Στουρνάρας να επισημαίνει την ανάγκη για διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, όπως χθες στην έκθεση της ΤτΕ για τη Νομισματική Πολιτική 2025-2026 που κατατέθηκε χθες. Κατά τα άλλα η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δημιουργεί ελπίδες τερματισμού των εχθροπραξιών και περαιτέρω αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας την πιθανότητα ευνοϊκότερων εξελίξεων για την ελληνική οικονομία. Στο ευνοϊκότερο σενάριο προβλέπεται ταχύτερη μείωση των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, προβλέπεται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας θα είναι 2,0% το 2026, 2,1% το 2027 και 2,1% το 2028, ενώ ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 3,7% το 2026, 2,5% το 2027 και 2,2% το 2028.

Αγορές: Ένα selloff σε αρκετούς τεχνολογικούς γίγαντες τροφοδότησε την ανησυχία ότι η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης που έχει τροφοδοτήσει την ανοδική αγορά μετοχών μπορεί να είναι υπερβολική. S&P 500 (-1,40%) και Nasdaq (-2,10%) βυθίστηκαν καθώς η μαζική πώληση μετοχών κατασκευαστών τσιπ μνήμης στη Wall Street πυροδότησε αμφιβολίες για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης. Η SpaceX ( SPCX ) κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη ημέρα ζημιών. Οι μετοχές της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ εξαφάνισαν για λίγο όλα τα κέρδη τους μετά την αρχική δημόσια προσφορά, αλλά στη συνέχεια κινήθηκαν υψηλότερα στις απογευματινές συναλλαγές, κλείνοντας την ημέρα ελαφρώς ανοδικά. Το δολάριο εκτινάσσεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο στα στοιχήματα αύξησης των επιτοκίων της Fed.

ΕΛΑΣ- Κουτεντάκης: Ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του κόμματος Τσίπρα, τα πρόσωπα της «σκιώδους» κυβέρνησης του ΕΛΑΣ. Η τοποθέτηση του σοβαρού Φραγκίσκου Κουτεντάκη ως «τσάρου» ίσως συμμαζέψει τους συντρόφους του οι οποίοι με δηλώσεις τους για τα οικονομικά προκαλούν θυμηδία. Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης. Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Τράπεζες: H UBS παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες, συνεχίζοντας να βλέπει έναν ισχυρό πιστωτικό κύκλο. Παρόλο που ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός κλάδος για την Ελλάδα, η UBS επισημαίνει πως τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών συστημικών τραπεζών, όσο αφορά τον εταιρικό κλάδο, είναι διαφοροποιημένα, με τον τουρισμό να συνεισφέρει μόνο 6% των συνολικών πιστώσεων, και 8% των εταιρικών πιστώσεων. Η συνεισφορά του τουρισμού στα χαρτοφυλάκια δανείων των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών είναι 4,5% για την Eurobank, 4,7% για την Εθνική, 6,7% για την Alpha Bank και 7,7% για την Τράπεζα. H UBS δίνει τιμή-στόχο τα 11,20 ευρώ για την Πειραιώς, τα 4,90 ευρώ για την Alpha Bank, τα 18,20 ευρώ για την Εθνική και τα 4,70 για την Eurobank.

Metlen: Τη νέα παραγωγική μονάδα της M Technologies στον Βόλο εγκαινίασε η Metlen, θέτοντας σε πλήρη λειτουργία την τέταρτη από τις συνολικά έξι μονάδες που θα συγκροτούν το αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα της εταιρείας στη Θεσσαλία. O Ε. Μυτιληναίος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση της κυβέρνησης για υποχρεωτική εγχώρια συμμετοχή 25% στα αμυντικά προγράμματα. Το Hub του Βόλου απασχολεί ήδη περίπου 500 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση στη νέα κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά την άμυνα, σημειώνοντας ότι στις 15 Ιουλίου προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, ύψους 150 εκατ. σε υπεραποσβέσεις, έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Aktor: Πριν ακόμη εκτιναχθεί η μετοχή της Aktor η στήλη σημείωνε ότι «κρύβει» ειδήσεις. Χθες η μετοχή έκλεισε με κέρδη 3,05%, κόντρα στο πτωτικό κλίμα της αγοράς, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 31%. Στην αγορά κυκλοφορούν για σημαντικό deal με αμερικανικό κολοσσό, ενώ φαίνεται να σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση ομολόγου. Χθες η διοίκηση της εταιρείας, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τονίζει ότι «εξετάζουμε επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία». Δεν διαψεύδει την… κινητικότητα, αλλά αναζητά τον καλύτερο τρόπο για να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια.