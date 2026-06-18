Ο πόλεμος «χτύπησε» τα «παραδοσιακά καταφύγια», η λάθος ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε , ανάρπαστο το ομόλογο του ΔΑΑ, η επανεμφάνιση της Λούκας, ο κορυφαίος CEO

Αγορές- πόλεμος: Καθώς τελειώνει ο πόλεμος, η Morgan Stanley αναφέρει μερικά συμπεράσματα από την πορεία των αγορών στη διάρκεια του πολέμου: 1.Οι αγορές μαθαίνουν να απορροφούν τα σοκ: Λόγω του φόβου για τους σαρωτικούς δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο 2025, οι μετοχές έκαναν βουτιά περίπου 20%. Αυτή τη φορά, ωστόσο, παρά τον πόλεμο, η πτώση ήταν πιο ήπια, έως 9%. 2.Τα ομόλογα δεν διαφοροποιούνται πάντα από τις μετοχές: Tα κρατικά ομόλογα παραμένουν σταθερά όταν οι μετοχές υποχωρούν. Τον Μάρτιο, αυτή η σχέση διακόπηκε. 3.Το δολάριο δεν λειτούργησε ως κλασικό «καταφύγιο»: Κανονικά, το δολάριο τείνει να ενισχύεται όταν οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια. Ωστόσο, για μεγάλο μέρος της σύγκρουσης, το δολάριο φαινόταν ασυνήθιστα στενά συνδεδεμένο με το πετρέλαιο. 4.Ούτε ο χρυσός αποτέλεσε καταφύγιο: Παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται επίσης «ασφαλές καταφύγιο». Αυτή τη φορά, όμως, ο χρυσός συμπεριφέρθηκε περισσότερο ως ρευστό περιουσιακό στοιχείο «υψηλού κινδύνου», με πολλούς επενδυτές να τον πωλούν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια.

Ενέργεια (1): Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας ενέκρινε το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή. Το νομοσχέδιο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Η πρωτοβουλία προβλέπει τον συντονισμό των αρμόδιων αμερικανικών υπηρεσιών και την τακτική ενημέρωση του Κογκρέσου για την εφαρμογή της στρατηγικής. Η εξέλιξη αυτή συνιστά «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στη στρατηγική σημασία που έχει η περιοχή στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας που διαμορφώνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενέργεια (2): Ο πρόεδρος και CEO της Motor Oil κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, υπογράμμισε τη λανθασμένη στρατηγική της Ευρώπης να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα και να στραφεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιμετωπίσαμε δύο πολέμους. Νομίζω ότι το τελευταίοι γεγονός χτυπάει καμπανάκι για την Ευρώπη, η οποία είχε στρίψει το τιμόνι στην πράσινη μετάβαση», επισήμανε. Όσον αφορά τη θέση της Motor Oil επισήμανε ότι είναι σε ισχυρή θέση, καθώς όπως σημείωσε: «Έχουμε τη δυνατότητα να διυλίσουμε και άλλα πετρέλαια. Η θέση μας και η θέση της Ελλάδας είναι γεωστρατηγικές».

ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ: Επανεμφανίστηκε η Λούκα Κατσέλη και πρότεινε να συμπορευτεί η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ και μας είπε ότι ο Ανδρουλάκης να αποφασίσει πού θέλει να πάει. Η επανεμφάνιση της μας γύρισε πίσω στο 2009- 2010 όταν ως οικονομικός σύμβουλος του Γιωργάκη Παπανδρέου συνέβαλε στη διαμόρφωση της πολιτικής ότι "λεφτά υπάρχουν" , λίγο πριν την χρεοκοπία. Δεν νομίζω ότι δεν την έβλεπε την χρεοκοπία που ερχόταν με τις γνώσεις και την εμπειρία που είχε, κάτι που αναγνωρίζεται και διεθνώς αφού προσφέρει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες για διεθνείς φορείς. Η επαγγελματική της παρουσία στο χώρο της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει καίριες θέσεις και πρωτοβουλίες, όπως το Fidentis Capita. Συμμετέχει στη δημιουργία του επενδυτικού σχήματος επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital / ΑΚΕΣ) Fidentis Capital ΑΕΔΑΚΕΣ, που στοχεύει στη διαχείριση κεφαλαίων και την ενίσχυση αναπτυξιακών επιχειρήσεων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προχθές η μετοχή της Aktor εκτινάχθηκε 12%, χθες τα ΕΛΠΕ έκλεισαν με υψηλά κέρδη πάνω από 5%, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών. Η άνοδος των δύο μετοχών, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες , δεν ήταν τυχαία. Μάλλον «κρύβει» μεγάλες ειδήσεις για την Aktor και τα ΕΛΠΕ. Με μικρή άνοδο (+0,38%) έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση, κλείνοντας σε νέα υψηλά 17 ετών. Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 4,70%. Σε υψηλά 18 ετών έκλεισαν εκτός από τα ΕΛΠΕ και η μετοχή της ΔΕΗ, ενώ σε ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO στην Ελλάδα και την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Extel, που συνέλλεξε τις απόψεις 546 στελεχών, αναλυτών και portfolio managers από 341 εταιρείες .

Παράλληλα, η Alpha Bank αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, κατακτώντας διακρίσεις σε 7 κατηγορίες και συγκεντρώνοντας την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων της περιοχής Emerging EMEA.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική που υλοποιεί η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της το 2025.

ΔΑΑ: Υψηλή η ζήτηση που εκδηλώθηκε για το ομόλογο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με την εταιρεία να αντλεί 500 εκατ. ευρώ μέσω 7ετούς ομολόγου, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία του αεροδρομίου στην αγορά ομολόγων σε ευρώ. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένο, με τις συνολικές προσφορές να φτάνουν τα 3,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό της έκδοσης. Η αρχική τιμολόγηση ήταν στο 4,2% και χάρη στη μεγάλη ζήτηση, η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε χαμηλότερα, με το επιτόκιο να κλείνει πέριξ του 3,85%.

Attica Πολυκαταστήματα: Πενταετές επενδυτικό πλάνο το οποίο θα προσεγγίσει τα επίπεδα των €60 εκατ. υλοποιεί μέχρι το 2030 η διοίκηση των attica stores, η οποία βρίσκεται προ των πυλών του Euronext Athens. Χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά έδωσαν το «πράσινο φως» για την είσοδο στο Χ.Α. Στις 24 Ιουνίου θα λάβει χώρα η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έως 18 εκατ. μετοχών. Το 2025, περισσότεροι από 6,9 εκατ. πελάτες εμπιστεύτηκαν τα attica για τις αγορές τους επιλέγοντας ανάμεσα σε 1 εκατ. προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς, ενώ περισσότεροι από 11,4 εκατ. πελάτες επισκέφθηκαν το attica e-shop. Διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τμ, απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές.