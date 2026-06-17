Ανθίζουν και πάλι τα…ευρώδεντρα, το κόμμα Σαμαρά, ο Ψάλτης στο ΣΕΒ και τα γενέθλια στην…Times Square

Πολιτική- οικονομία: Επειδή έχουν αρχίζει να ανθίζουν τα λεφτόδενδρα καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα εξής. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ όλων των μεγάλων μέσων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών προσδιορίζουν στο 1 με 1,2 δισ. ευρώ τον δημοσιονομικό χώρο για νέες παροχές το 2027. Η αντιπολίτευση προτείνει π.χ μείωση του ΦΠΑ. Γνωρίζουν ότι για να μειωθεί ο βασικός συντελεστής του ΦΠΑ κατά μία μονάδα (από το 24% στο 23% και από το 13% στο 12%) απαιτείται δημοσιονομικός χώρος άνω του 1,3 δισ. ευρώ; Μόνο αυτό το μέτρο έχει «σβήσει» όλο τον δημοσιονομικό χώρο για το 2027 και δεν μένει ούτε ευρώ. Έλα όμως που παράλληλα προτείνουν και επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης στο Δημόσιο. Δεν γνωρίζουν ότι το κόστος για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο υπολογίζεται αθροιστικά πάνω από 6 δισ.; (Σύνταξη: 2,5 δισ. ετησίως- 13ος Μισθός: 3,5 με 4 δισ. ). Μόνο με μείωση του ΦΠΑ και επεναφορά του 13ου μισθούν και της 13ης σύνταξης ο «λογαριασμός» ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ.

Σαμαράς: Η πλευρά του Σαμαρά διαρρέει ότι δεν έπεσε στην παγίδα του Μητσοτάκη, ο οποίος αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνουν εκλογές το Φθινόπωρο, ανάγκασε Αλέξη και Μαρία να ανακοινώσουν το κόμμα τους. Διαρρέει ότι θα κάνει την ανακοίνωση κοντά στις εκλογές που θα γίνουν τελικά την Άνοιξη. Όμως σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η μη ανακοίνωση κόμματος οφείλεται στην απροθυμία στελεχών και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας να ακολουθήσουν το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Ανάπτυξη: Με την ελληνική οικονομία να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, η UniCredit σημειώνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 15% από το 2018, ανώτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (+9,5%). Πρόκειται, όμως, για ανάπτυξη χωρίς σύγκλιση, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραμένει κατά 25% χαμηλότερο από το υψηλό του 2009 και η πρόοδος στη γεφύρωση του χάσματος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έχει υπάρξει περιορισμένη. Ενώ οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, παραμένουν πολύ αδύναμες για να αυξήσουν το κεφαλαιακό απόθεμα της χώρας ή να επιτύχουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Alpha Bank- Β. Ψάλτης: Η επιχειρηματική κοινότητα έδειξε την εμπιστοσύνη της στον Βασίλη Ψάλτη, CEO της Alpha Bank, εκλέγοντάς τον στη θέση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ. Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε, η Ελλάδα αξιοποίησε αποτελεσματικά το ΤΑΑ. Υλοποιήθηκαν επενδυτικά πλάνα 27,5 δισ., τοποθετώντας την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις σε απορροφητικότητα. Έδωσε έμφαση στο ζήτημα της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας το παράδοξο: οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην ΕΕ, 39,6 έναντι 35,7 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά η παραγωγή ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 55%. Πρότεινε ανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και στρέφουν την οικονομία σε πιο ανταγωνιστικούς κλάδους, παροχή κινήτρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και συγχωνεύσεις, αξιοποίηση των αποταμιεύσεων, μέσα και από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης.

ΑΔΜΗΕ: Με το «καλημέρα» καλύφτηκε, όπως αναμενόταν, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. Για τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον ΑΔΜΗΕ και το επενδυτικό του πρόγραμμα, από την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους διεθνείς επενδυτές, έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης . Η Capital Group συμφώνησε να συμμετάσχει με 70 εκατ. στην αύξηση. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίζει χρηματοδοτικά κατά κύριο λόγο 3 εμβληματικά έργα του Διαχειριστή, τα οποία είναι η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία και οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. "Η μετατροπή του ΑΔΜΗΕ από εθνικό σε περιφερειακό παίκτη στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζεται σθεναρά από την αύξηση κεφαλαίου", σημείωσε ο κ. Μανουσάκης.

Πειραιώς: Η Τράπεζα Πειραιώς γιορτάζει 110 χρόνια λειτουργίας με προβολή στο Nasdaq Billboard, στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και οι μετοχές της εισήλθαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1918. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών. Με στοιχεία Μαρτίου 2026, έχει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 39 δισ., καταθέσεις 65 δισ., κεφάλαια υπό διαχείριση 15 δισ., ενεργητικό 90 δισ. και δίκτυο 368 καταστημάτων πανελλαδικά, ενώ απασχολεί 8,1 χιλ. εργαζόμενους. Η κεφαλαιοποίησή της να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, άνω των 11,5 δισ.

ΔΕΗ: Η ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά επενδυτικά οχήματα στην Ευρώπη σημειώνει η Goldman Sachs και επαναφέρει την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Buy και τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ ανά μετοχή (χθεσινό κλείσιμο 22,96 ευρώ). Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα των €24 δισ., το οποίο αντιστοιχεί σε σχεδόν €5 δισ. ετησίως και σηματοδοτεί επιτάχυνση περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο. Η Goldman Sachs θεωρεί ότι, εφόσον το σχέδιο εκτελεστεί επιτυχώς, η ΔΕΗ μπορεί να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της μέσα σε πέντε χρόνια, από 12 GW στο τέλος του 2025 σε 24 GW έως το 2030.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Δημιουργούμε αξία με συμφέρουσες και καλά υπολογισμένες επενδύσεις», επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης στη Γ.Σ των μετόχων, τονίζοντας ότι μετασχηματίζεται από έναν όμιλο κατασκευών και ενέργειας σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών. Υπενθύμισε ότι κατέθεσε προσφορές συνολικού ύψους περίπου 5 δισ. στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση δύο μεγάλων συμβάσεων παραχώρησης (Αττική Οδός, Εγνατία Οδός) και περί τα 500 εκ. σε πληρωμές φόρων και άλλων εισφορών. Η ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025, 0,40 ευρώ ανά μετοχή.

Πετρέλαιο: Από τις 20/3/2026 η στήλη έγραφε ότι σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση δείχνει ότι τα επίπεδα των 120 δολ. αποτελούν αντίσταση στην ανοδική πορεία της τιμής του πετρελαίου, όταν όλοι έβλεπαν άνοδο ακόμη και στα 180 δολ. Το πετρέλαιο έχει χάσει πάνω από 20% από τα υψηλά του πολέμου, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν μειώνει τους φόβους για διαταραχή των ροών από το Ορμούζ. Παρά την αισιοδοξία, η ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς την επανέναρξη των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, περιμένοντας να διαπιστώσουν εάν η αποκλιμάκωση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.