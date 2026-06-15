Πιο ισχυρό το 3+1 και η…παράκρουση της Τουρκίας, το ελληνικό χρέος κόντρα στο παγκόσμιο ρεύμα, ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης, τα υψηλά 17 ετών του Χ.Α και οι…αποστάσεις του Γ. Στουρνάρα

Ενέργεια(1): Οι Αμερικανοί έδωσαν ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο σχήμα 3+1. Δηλαδή της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ υπό την αμερικανική ομπρέλα. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ υπέγραψαν στο Χιούστον δήλωση προθέσεων για τη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Η συμφωνία προβλέπει τη χάραξη κοινού οδικού χάρτη για την ενεργειακή ασφάλεια, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και την προστασία κρίσιμων υποδομών με φόντο τον νόμο EastMed, ένα σημαντικό νομοθέτημα των ΗΠΑ που ψηφίστηκε το 2019. Προσδιορίζει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και επιβεβαιώνει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, μέσω του οποίου θεσμοθετήθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ενέργεια (2): Αντιλαμβάνεστε την αξία του σχήματος 3+1 και βεβαίως γιατί η Άγκυρα απομονώνεται όλο και περισσότερο. Κάτι που κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν «αντιτουρκικό μέτωπο» και τονίζουν μάλιστα ότι «οι Έλληνες χρειάζονται ένα οθωμανικό χαστούκι». Ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, που στοχεύει στην απομόνωση της Τουρκίας παρουσιάζει μεγάλη μερίδα του τουρκικού Τύπου, τη συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για τη δημιουργία του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου (EMEC). Εκφράζουν μάλιστα ανησυχίες ότι δημιουργείται μια νέα γεωπολιτική και ενεργειακή πραγματικότητα στην περιοχή, με κυρίαρχο μήνυμα ότι «Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ χτίζουν νέο ενεργειακό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο». Και προσθέτουν ότι η εξέλιξη αυτή «καταδεικνύει τη σημασία της Γαλάζιας Πατρίδας».

ΔΝΤ -Χρέος: Η Ελλάδα ρίχνει το χρέος, η Ευρώπη το βλέπει να φουσκώνει, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Δυσοίωνες οι προβλέψεις για το χρέος της Ε.Ε. Το 2031 η Ελλάδα θα έχει χαμηλότερο χρέος από Γαλλία και Βέλγιο, ενώ φέτος αφήνει πίσω την Ιταλία. Θα είναι επίσης πολύ κοντά σε αυτό της Φινλανδίας. «Χωρίς μέτρα πολιτικής, εκτιμούμε ότι ο απλός μέσος όρος του δημόσιου χρέους των χωρών της ΕΕ θα υπερδιπλασιαζόταν σε πάνω από 130% του ΑΕΠ το 2040», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ. Αντιθέτως προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μειωθεί στο 110,9% του ΑΕΠ το 2031 από 145,7% πέρυσι. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη θεαματική μείωση του ελληνικού χρέους από το 210% του ΑΕΠ το 2020 – όπως η ισχυρή ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα, το χαμηλό μέσο επιτόκιο– θα συμβάλλουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στη μείωσή του και στο μέλλον.

Αντιπολίτευση(1): Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Με ιδιαίτερη άνεση συνεχίζουν να δημαγωγούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη. Μας τάζουν δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Και επειδή το κόστος των δωρεάν μετακινήσεων θα το πληρώσει ο φορολογούμενος, πόσο δίκαιο και… αριστερό είναι ο κάτοικος του Έβρου να πληρώσει εμένα που μετακινούμε με τον ηλεκτρικό στην Κηφισιά; Μας είπε ο Αλέξης ότι θα πληρώνουν οι τουρίστες, αλλά ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι μάλλον δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι τουρίστες από τις χώρες τις Ε.Ε .Του δημαγωγούς της αριστεράς τους ξέρουμε δεν θα τους μάθουμε τώρα. Αλλά και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ τους ακολουθεί, τάζοντας δωρεάν μεταφορές σε νέους έως 24 ετών.

Αντιπολίτευση(2): Έρχεται και ο κ. Αντώνης Σαουλίδης της ΕΛΑΣ (πρώην ΠΑΣΟΚ) και ισχυρίστηκε ότι θα βρουν 4 δισ. ευρώ(!) από την αύξηση της φορολογίας σε μόλις 1500 πολίτες (!) που δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ τον χρόνο. Αλλά ούτε διαίρεση δεν έκανε ο αθεόφοβος και μας έκαψε τα εγκεφαλικά κύτταρα Διαιρέστε τα 4 δις με 1500 και θα έχετε φορολογία…2,6 εκατ. ευρώ. Αλλά για να έχει τέτοια φορολογία θα πρέπει οι 1.500 να έχουν εισοδήματα στον… Θεό. Έχουμε τόσο πλούσιους Έλληνες;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά σχεδόν 17 ετών με την αγορά να… επιστρέφει στο 2009. Έκλεισε την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από τη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2009. Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών εξελίξεων, λειτούργησε ως καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με το θετικό διεθνές κλίμα, οδήγησε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε νέα υψηλά. Σε σχέση με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, από τη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται υψηλότερα κατά 6,33% και σε ποσοστό 20,65% υψηλότερα από τα χαμηλά του έτους. Τεχνικά η αγορά, σύμφωνα με την Beta Sec κατέκτησε σε δεύτερο χρόνο τα νέα υψηλά έτους με μια αποφασιστική κίνηση υψηλής έντασης η οποία αποτυπώθηκε στο ανοδικό χάσμα διαφυγής μεταξύ 2.417 – 2.396 μονάδων. Η εν λόγω ζώνη είναι το νέο επίπεδο στήριξης ενώ επόμενη αντίσταση στην περιοχή 2.450 – 2.460 μονάδων.

Δάνεια- Α.Π: Αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στο νόμο Κατσέλη πήρε ο διοικητής της ΤτΕς Γιάννης Στουρνάρας: «Δεν είναι καθαρή απόφαση. Τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων.». Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία της απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου, Όμηρος Τσάπαλος. Στόχος είναι να υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης που θα λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία των πολιτών όσο και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, δεδομένων και των δημοσιονομικών προεκτάσεων. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα απόκλισης από το πνεύμα και το γράμμα της δικαστικής απόφασης. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), υπογραμμίζει ότι οι servicers και τα funds που διαχειρίζονται δάνεια μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» οφείλουν να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό των τόκων για όλους τους δικαιούχους του νόμου 3869/2010.

ΑΔΜΗΕ: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων που θα δώσουν σημαντική ώθηση στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Το βιβλίο προσφορών μέσω του οποίου επιδιώκεται η άντληση 1 δισ. αναμένεται να ανοίξει αύριο και θα παραμείνει ανοιχτό για 3 ημέρες. Οι δύο βασικοί μέτοχοι (Ελληνικό Δημόσιο 51 % και State Grid 24 %) θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, που σημαίνει ότι το Δημόσιο θα διατηρήσει τον έλεγχο του Διαχειριστή και την επόμενη ημέρα. Η κεφαλαιακή ενίσχυση θα επιτρέψει την ταχύτατη εξέλιξη των έργων, όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του βορείου Αιγαίου και η δεύτερη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος με την Ιταλία. Το προηγούμενο διάστημα ο ΑΔΜΗΕ ολοκλήρωσε τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας και τις δύο υποβρύχιες διασυνδέσεις της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος και Ηράκλειο - Αττική) ενώ εντός του 2026 ολοκληρώνεται η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων.