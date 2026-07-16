ΕΑΔ: Ελεγχος στον ΟΠΕΚΑ για τη μη νόμιμη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε ωφελούμενο

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν καταγγελίας διενήργησε έλεγχο στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με αντικείμενο τη μη νόμιμη χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε ωφελούμενο, ο οποίος εφέρετο να είναι επί πολλά έτη συνταξιούχος της αλλοδαπής.

Ευρήματα ελέγχου:

Ο ωφελούμενος ελάμβανε από 01-06-2007 σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων δυνάμει της από το 2006 απόφασης του ΟΓΑ, κατόπιν αιτήσεως προς τη Διοίκηση του Οργανισμού στην οποία, μεταξύ άλλων , δήλωνε ότι α) πάντα έμενε στην Ελλάδα β) δεν ασφαλίσθηκε στο παρελθόν σε κάποιο Ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή σε φορέα του εξωτερικού και γ) ότι δεν είχε εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή (εργασία, σύνταξη, ενοίκια, μερίσματα, τόκους).

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο ωφελούμενος υπέβαλε τον Ιανουάριο του 2026 υπεύθυνη δήλωσή προς τον ΟΠΕΚΑ με την οποία επαναλάμβανε ότι, δεν έχει ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΑ.6, εδ. 5, του πρώτου άρθρου, του νόμου 4093/2012, είναι, μεταξύ άλλων, οι αιτούντες να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.

Ωστόσο, όπως προέκυψε από σχετικό έγγραφο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα προς τον e- ΕΦΚΑ ο εν λόγω συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη γήρατος από ΗΠΑ από δικό του δικαίωμα με ημερομηνία ενάρξεως τον 2ο/2002 και εκ μηνιαίου ποσού περίπου 1.900 US Dollars , συνοδευόμενη μάλιστα από σχετικό αντίγραφο ασφαλιστικού και εργασιακού βίου.

Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του ελέγχου της ΕΑΔ, ο ΟΠΕΚΑ εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2026 απόφαση, με την οποία ανακλήθηκε η καταβολή της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα από 01-06-2007, και στη συνέχεια προέβη σε καταλογισμό ποσού περίπου 80.000€ που είχε λάβει αχρεωστήτως ο ανωτέρω από 01-06-2007 έως και 31-01-2026.

Προτάσεις Αρχής:

Στην Δ/νση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΟΠΕΚΑ, προτάθηκε να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 38 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019), λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της Έκθεσης καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 22 του ν. 1599/1986,

Η Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου διαβιβάστηκε: