Στα 18,2 δισ. ευρώ αυξήθηκε η αξία των ασφαλισμένων εμπορευμάτων

Μικρότερο αριθμό συμβολαίων, αλλά σημαντικά υψηλότερη αξία ασφαλισμένων κεφαλαίων κατέγραψε το 2025 η αγορά ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Την ίδια στιγμή, οι δηλωθείσες ζημιές και οι αποζημιώσεις υποχώρησαν, χωρίς όμως να περιορίζεται ο αυξημένος κίνδυνος που εμφανίζουν οι μεταφορές με τόπο αναχώρησης και προορισμού εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στην οποία συμμετείχαν 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 70,1% της συνολικής παραγωγής του κλάδου, το 2025 εκδόθηκαν ή ανανεώθηκαν 78.082 συμβόλαια. Ο αριθμός τους ήταν μειωμένος κατά 2,7% σε σύγκριση με τα 80.216 συμβόλαια του 2024.

Παρά την υποχώρηση του πλήθους των συμβολαίων, τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 7,3%, στα 18,20 δισ. ευρώ, από 16,96 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η εξέλιξη αποτυπώνει την αύξηση της μέσης αξίας των φορτίων και των κινδύνων που αναλαμβάνει η ασφαλιστική αγορά.

Η μεγαλύτερη κατηγορία ασφαλισμένων κεφαλαίων αφορά ταξίδια στα οποία η Ελλάδα αποτελεί τόπο αναχώρησης ή προορισμού. Τα σχετικά συμβόλαια αυξήθηκαν κατά 11,1%, στα 37.377, ενώ τα ασφαλισμένα κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 8,1%, στα 8,39 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 46,1% του συνόλου.

Στις μεταφορές αποκλειστικά εντός Ελλάδας, τα συμβόλαια μειώθηκαν κατά 9,8%, στα 38.957, αλλά η αξία των ασφαλισμένων κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 5,1%, στα 7,54 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα των μεταφορών στις οποίες τόσο η αναχώρηση όσο και ο προορισμός βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Ο αριθμός των συμβολαίων υποχώρησε κατά 48,4%, στα 1.748, αλλά τα ασφαλισμένα κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 12%, στα 2,27 δισ. ευρώ.

Μειώθηκαν οι δηλωθείσες ζημιές

Για τα ασφαλιστήρια που εκδόθηκαν το 2025 δηλώθηκαν εντός του ίδιου έτους 534 ζημιές, έναντι 626 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 14,7%. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις περιορίστηκαν κατά 22,3%, στις 358.972 ευρώ, ενώ το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων μειώθηκε κατά 9,9%, στα 1,47 εκατ. ευρώ.

Η μέση ζημιά, ωστόσο, αυξήθηκε κατά 2,5%, στα 3.433 ευρώ, από 3.351 ευρώ το 2024. Η συνολική συχνότητα ζημιών υποχώρησε στο 0,7%, από 0,8% την προηγούμενη χρονιά.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το είδος του ταξιδιού. Οι μεταφορές με αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα συγκέντρωσαν 247 ζημιές, αυξημένες κατά 10,3%, και συνολικές πληρωθείσες και εκκρεμείς αποζημιώσεις 664.320 ευρώ.

Οι μεταφορές αποκλειστικά εντός Ελλάδας εμφάνισαν 157 ζημιές και συνολικές αποζημιώσεις 392.965 ευρώ. Η μέση ζημιά διαμορφώθηκε σε 2.503 ευρώ και η συχνότητα στο 0,4%.

Υψηλότερος κίνδυνος στα ταξίδια εκτός Ελλάδας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία στην οποία τόσο η αναχώρηση όσο και ο προορισμός βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Παρότι αντιστοιχεί μόλις στο 2,2% των συμβολαίων, καλύπτει το 12,5% των ασφαλισμένων κεφαλαίων και συγκέντρωσε το 42,3% του συνολικού ποσού των αποζημιώσεων.

Οι 130 ζημιές αυτής της κατηγορίας συνδέθηκαν με αποζημιώσεις 776.040 ευρώ, ανεβάζοντας τη μέση ζημιά στα 5.970 ευρώ, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τις δύο άλλες κατηγορίες ταξιδιών. Παράλληλα, η συχνότητα ζημιών διαμορφώθηκε στο 7,4%, έναντι 0,4% στις εσωτερικές μεταφορές και 0,7% στα ταξίδια με αφετηρία ή προορισμό την Ελλάδα.

Μεταξύ των συχνότερων αιτιών ζημιάς βρίσκονται οι θραύσεις και τα χτυπήματα των εμπορευμάτων, οι διαβροχές, οι αλλοιώσεις και τα οδικά ατυχήματα. Στις μεταφορές εξ ολοκλήρου εκτός Ελλάδας, η μέση ζημιά από οδικό ατύχημα έφθασε τα 21.184 ευρώ.

Κυριαρχούν πράκτορες και μεσίτες

Στη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων κυριαρχούν τα δίκτυα και οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 59,5% της παραγωγής. Ακολουθούν οι μεσίτες ασφαλίσεων με μερίδιο 34,1%, ενώ τα αποκλειστικά δίκτυα περιορίζονται στο 3%. Η συνεργασία με τράπεζες αντιστοιχεί στο 2,3% και οι απευθείας πωλήσεις στο 1,1%.

Η ΕΑΕΕ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία ζημιών αποτελούν την αρχική εικόνα του πρώτου έτους. Καθώς μέρος των συμβολαίων του 2025 παραμένει σε ισχύ και εντός του 2026, τόσο ο τελικός αριθμός των ζημιών όσο και το συνολικό κόστος αποζημιώσεων αναμένεται να αυξηθούν με την ωρίμανση των φακέλων.



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