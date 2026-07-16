Η Allianz ενισχύει την οικονομική παιδεία με το Allianz School For Life

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική αβεβαιότητα, η αύξηση του κόστους ζωής και οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των νοικοκυριών επηρεάζουν τις καθημερινές αποφάσεις των ανθρώπων, η Allianz παρουσιάζει το Allianz School For Life, μια δωρεάν, διεθνή ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει πρόσβαση σε πρακτικές γνώσεις γύρω από την οικονομική διαχείριση, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την οικονομική παιδεία και να βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για το οικονομικό τους μέλλον.

Την ανάγκη για καλύτερη οικονομική εκπαίδευση ανέδειξε η έκθεση “Allianz 3am Report 2026”, η οποία βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρες, με τη συμμετοχή 10.000 ανθρώπων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι οικονομικές ανησυχίες συγκαταλέγονται πλέον στις σημαντικότερες προκλήσεις διεθνώς, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής και η αβεβαιότητα για το μέλλον επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα οικονομικά τους.

Συγκεκριμένα, το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική ανησυχία διεθνώς (71%), ενώ μόλις το 5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομική ασφάλεια και έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει και να επενδύει. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους αναφέρει ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της καλύτερης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων.

Επιπλέον, η έκθεση αναδεικνύει ένα σημαντικό κενό γνώσεων γύρω από τα οικονομικά θέματα. Σύμφωνα με την Allianz Research, μόλις το 18% των ανθρώπων διαθέτει προχωρημένες γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, ενώ το 26% έχει μόνο βασική κατανόηση. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσβασης σε αξιόπιστη και εύκολα κατανοητή εκπαίδευση, που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών συνηθειών.

Οι ανάγκες οικονομικής ενημέρωσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το στάδιο ζωής. Οι νεότερες γενιές καλούνται να αναπτύξουν βασικές οικονομικές δεξιότητες σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με την αποταμίευση, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη συνταξιοδότηση.

Με στόχο να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού, η Allianz δημιούργησε το Allianz School For Life, μια δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τον προσωπικό προϋπολογισμό, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι απλό, πρακτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ηλικίας, με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ώστε η οικονομική γνώση να γίνεται πιο προσιτή και εφαρμόσιμη στην καθημερινή ζωή.

Η Allianz συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την οικονομική ασφάλεια και υποστηρίζουν τους ανθρώπους στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για το μέλλον τους. Μέσα από το Allianz School For Life, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη διάδοση της οικονομικής γνώσης, προσφέροντας ένα εργαλείο μάθησης διαθέσιμο σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία ή επίπεδο προηγούμενων γνώσεων.

Με αφορμή την καινοτόμα αυτή πρωτοβουλία ο κ. Χρήστος Θεοδωρίδης, Διευθυντής Marketing, Επικοινωνίας, CRM και CCC της Allianz δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στην Allianz πιστεύουμε ότι η γνώση αποτελεί βασικό παράγοντα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου αύριο. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κάθε στάδιο της ζωής μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις επιλογές που ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες και στόχους. Με το Allianz School For Life κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύοντας στη δύναμη της γνώσης και στη δημιουργία ευκαιριών που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον».