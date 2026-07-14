Brokers Union και ARAG εγκαινιάζουν νέα αποκλειστική συνεργασία στη Νομική Προστασία

Η Brokers Union ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την ARAG, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στον Κλάδο της Νομικής Προστασίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις λύσεις που προσφέρει στο δίκτυο συνεργατών και τους ασφαλισμένους της.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Brokers Union, νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχημάτων, με ειδική τιμολόγηση και προνομιακούς όρους, σχεδιασμένο να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων και να προσφέρει στους συνεργάτες ένα ακόμη ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου τους.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Εταιρείας, να διευρύνει το εύρος των ασφαλιστικών λύσεων που παρέχει, μέσα από συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την εξειδίκευση, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της συνεργασίας, στις 8 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Brokers Union εκπαιδευτική ημερίδα με τη συμμετοχή των στελεχών της ARAG, τα οποία παρουσίασαν αναλυτικά το πρόγραμμα και τα πλεονεκτήματά του.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες της Εταιρείας από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.

Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του δικτύου για τη συνεργασία και ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης.

Η Brokers Union επενδύει συστηματικά στη γνώση, την εξειδίκευση και την ανάπτυξη του δικτύου της, θεωρώντας ότι η ουσιαστική εκπαίδευση των συνεργατών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στον πελάτη.

Η συνεργασία με την ARAG αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της Brokers Union να δημιουργεί διαρκώς νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες της και να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα που προσφέρουν πραγματική αξία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.