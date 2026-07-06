Η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. στηρίζει τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα ως χορηγός των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων της Transition Sports

Η INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. ανακοινώνει με ιδιαίτερα χαρά τη νέα χορηγική της συνεργασία με την Transition Sports, αναλαμβάνοντας την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού, της ευεξίας και της κοινωνικής της προσφοράς.

Η Transition Sports σχεδιάζει αγώνες σε μοναδικά φυσικά τοπία και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές αγώνων με ένα ευρύ φάσμα πολυαθλητικών διοργανώσεων συμπεριλαμβανομένων των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Διάθλου και Τριάθλου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του αθλητισμού και στην ενίσχυση της συμμετοχής αθλητών και πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Interasco ενισχύει τις δράσεις που προάγουν την άθληση, την ομαδικότητα και την υϊοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, αξίες οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco κ. Κάρολος Σαΐας δήλωσε ότι:

«Στην Interasco πιστεύουμε ότι, η ασφάλιση δεν αφορά μόνον την προστασία της περιουσίας και της καθημερινότητας των ανθρώπων, αλλά και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για την κοινωνία και πολύ περισσότερο για τη νέα γενιά. Η στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό, τη συνεργασία, αλλά και την προσωπική εξέλιξη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στεκόμαστε δίπλα στην Transition Sports και στις αθλητικές της δράσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που εμπνέει συμμετοχή, κοινή προσπάθεια και υγιή ανταγωνισμό.»

Η Interasco συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προάγουν αξίες με διαχρονική σημασία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μιας σύγχρονης ασφαλιστικής εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α) «Sprint Marathon» στις 04 Ιουλίου - Λίμνη Δόξα.

β) «Full Moon Aquathlon» στις 28 Αυγούστου - Σχινιάς.

γ) «Open Water Swimming» στις 13 Σεπτεμβρίου - Σχινιάς.

δ) «Open & Olympic Distance Triathlon» στις 4 Οκτωβρίου.