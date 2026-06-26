Η επέλαση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και οι «ξενιστές-ασφαλιστές»

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Εκτενές ρεπορτάζ στην εφημερίδα της Γερμανίας Augsburger Allgenbine αναφέρεται στους κινδύνους που εγκυμονεί η παρουσία του λαγοκέφαλου, του ξενικού, τοξικού είδους που έχει εξαπλωθεί στις Ελληνικές θάλασσες και ειδικότερα στην Κρήτη (dasarxeio.com).

«…Οι παραθεριστές-τουρίστες στην Κρήτη, αναφέρει η εφημερίδα, δεν θα πρέπει να υποτιμήσουν έναν κίνδυνο που εξαπλώνεται στην Μεσόγειο: το δηλητηριώδες ψάρι λαγοκέφαλο. Το είδος μετανάστευσε από τον Ινδικο-Ειρηνικό ωκεανό μέσω της διώρυγας του Σουέζ και εμφανίσθηκε στα Δωδεκάνησα και Κρήτη το 2005. Έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε όλη την νησιωτική Ελλάδα…Προκαλεί ζημιές στα δίχτυα ψαράδων και εξοπλισμούς και η νευροτοξίνη που περιέχει έχει δυσάρεστες παρενέργειες στο πρόσωπο, τα χέρια και πόδια, καθώς επίσης και αυξημένη σιελόρροια, ναυτία, εμετό, κοιλιακό άλγος και σοβαρές περιπτώσεις παράλυσης αναπνευστικού, θανατηφόρα. Η κατανάλωσή του είναι επικίνδυνη…»

Αυτά στον Γερμανικό Τύπο και αυθόρμητα μου έρχεται στο νου η επέλαση στον ασφαλιστικό κλάδο «ξενιστών» με το επάγγελμα δήθεν ασφαλιστών που καταστρέφουν τον ασφαλιστικό θεσμό, που πέφτουν ή έπεσαν σαν αλεξιπτωτιστές, που «ρήμαξαν» ασφαλιστικές εταιρίες και πελάτες, που καταχράσθηκαν χαρτοφυλάκια, που υπεξαίρεσαν ασφάλιστρα, που πτώχευσαν εταιρίες, που έκλεισαν εταιρίες και ζημιώθηκαν πελάτες, που κατέστρεψαν τον «γόνο», όπως έγραφε ο αείμνηστος Π. Δρακάτος και δεν άφησαν να αναπτυχθεί το είδος!

Πρόσφατα γράψαμε στο Nextdeal, στις 22.6.2026, ότι οι περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης σε βάρος ασφαλιστικών εταιριών έφτασαν τις 13.000 στη διετία 2023-24, με συνηθέστερες την υπεξαίρεση ασφαλίστρων, τα πλαστά περιστατικά (και πλαστά συμβόλαια) και τις ψευδείς δηλώσεις. Οι αρμόδιοι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος τα στοιχεία τα έστειλαν στις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά είναι άγνωστη η συνέχεια και κυρίως εάν «λαγοκέφαλοι» διαμεσολαβητές ή διοικητικοί εμπλέκονται και σε ποιο βαθμό.

Δεν έχουν άδικο αυτοί που αναρωτιούνται μήπως είναι και μερικοί σε λίστες αυτών που παίρνουν κύπελλα, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια. Παλαιότερα, κάποιοι που βραβεύτηκαν από συλλόγους και εταιρίες μπήκαν και φυλακή…αλλά οι νεώτεροι ίσως φανούν απρόσεκτοι με τραγικές συνέπειες για τις εταιρίες και το θεσμό. Δεν χρειάζεται τώρα να γράψουμε ονόματα… Η Τουρκία δίνει αμοιβές για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, κάτι που ξεκινά και η Ελλάδα.

Φοβάμαι πως «μυστικοί πράκτορες» στις ασφαλιστικές εταιρίες θα αναλάβουν το ίδιο έργο της εξόντωσης των «λαγοκέφαλων-ξενιστών» που καταστρέφουν τα δίχτυα της διαμεσολάβησης και δηλητηριάζουν εταιρίες. Η EIOPA και Τράπεζα Ελλάδος άρχισαν ένα παρόμοιο έργο.

Οι γαλάζιοι ωκεανοί του ασφαλιστικού θεσμού πρέπει να απαλλαγούν από τους «λαγοκέφαλους-ξενιστές» ασφαλιστές. Οι Διευθυντές Πωλήσεων, ας προσέξουν τον ρόλο τους και κυρίως, ας προστατεύσουν την φήμη των εταιριών και των επικεφαλής Διευθύνοντων Συμβούλων πριν οι λαγοκέφαλοι-ασφαλιστές καταστρέψουν τα δίκτυα πωλήσεων και με τις αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές-«νευροτοξίνες» δημιουργήσουν παρενέργειες μη αναστρέψιμες.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου