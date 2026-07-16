Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για ενδεχόμενο εξαγοράς του ΙΑΣΩ

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα που αναφέρει ότι "έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς - ΙΑΣΩ" και ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας "ολοκληρώνει την εξαγορά του ΙΑΣΩ", θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:



Η Τράπεζα Πειραιώς γενικά δεν σχολιάζει φήμες· επιθυμεί ωστόσο να τονίσει ότι το δημοσίευμα δεν είναι ακριβές ως προς το ρόλο που της αποδίδεται. Η Τράπεζα αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στην φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ», όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα. Ομοίως, οποιαδήποτε αναφορά σε σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών, δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον.



Πέραν της ανωτέρω διευκρίνισης στα όσα την αφορούν, η Τράπεζα απέχει από κάθε άλλη τοποθέτηση σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν ιδιωτικές συναλλαγές τρίτων επενδυτών.