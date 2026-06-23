Εκδήλωση της AIG σε συνεργασία με την BROKERS UNION για επιλεγμένους συνεργάτες του δικτύου

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε η AIG σε συνεργασία με την BROKERS UNION, με τη συμμετοχή επιλεγμένων συνεργατών του δικτύου της BROKERS UNION, οι οποίοι διατηρούν σημαντική παραγωγική δραστηριότητα με την AIG.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, ουσιαστική επικοινωνία και περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο εταιρειών και των συνεργατών τους, σε ένα πιο χαλαρό και δημιουργικό περιβάλλον.

Από πλευράς BROKERS UNION, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, καθώς και στελέχη του προσωπικού της εταιρείας. Από πλευράς AIG, παρευρέθηκε η κ. Θεανώ Τελιωνάτη, Country Manager της AIG, μαζί με στελέχη της Διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα για εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς, την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και την ενίσχυση της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η BROKERS UNION και η AIG επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την κοινή τους προσήλωση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στη διατήρηση ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με το δίκτυο συνεργατών τους, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.