ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ

Εξακριβώθηκαν 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης – Εμπλέκονται διοικητικοί και διαμεσολαβητές;

Ευάγγελος Γ. Σπύρου
Ευάγγελος Γ. Σπύρου
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Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Οι περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης σε βάρος των ασφαλιστικών εταιριών, με σημαντικές επιπτώσεις και στους συνεπείς ασφαλισμένους, έφτασαν τις 13.000 στη διετία 2023-24. Το κόστος υπερέβη τα €22 εκατ. Στις ασφαλίσεις ζωής οι συνηθέστερες μορφές απάτης ήταν η υπεξαίρεση ασφαλίστρων, τα πλαστά περιστατικά και οι ψευδείς δηλώσεις. Στην υγεία υπερκοστολόγηση τιμολογίων και προϋπάρχουσες ασθένειες. Στην περιουσία σκηνοθετημένα συμβάντα και ψευδείς δηλώσεις. Στον κλάδο αυτοκινήτων οι απατηλές απαιτήσεις στην αστική ευθύνη.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν στην πρόληψη αλλά μήπως είναι εποχή να δημοσιεύσουν και στοιχεία περισσότερα ώστε να προστατευθεί ο θεσμός; Μήπως υπάρχουν συνεργοί διαμεσολαβητές ή διοικητικοί υπάλληλοι που πρέπει να απομακρυνθούν από τον ασφαλιστικό χώρο; Ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου που καταγράφηκαν 12.227 έρευνες; Είχαμε και πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές εταιρίες γνωρίζουν τους κατόχους όπως και τα συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών, τα οχήματα που ασφαλίζονται από τον ίδιο πράκτορα κ.λπ. Ας δώσουν στοιχεία. Να μάθουμε ακόμα και ποιες εταιρίες ΔΕΝ μετέχουν στην έρευνα και ποιες ΔΕΝ απαντούν σε όλα τα ερωτήματα. (Το γνωρίζουν οι Διευθύνοντες?) Γιατί ΔΕΝ απαντούν όλοι; Διαβάστε και προηγούμενο άρθρο μας για τους κλεπταποδόχους και τα βραβεία (Δείτε εδώ)

Ευάγγελος Γ. Σπύρου

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