Κλεπταποδοχή, κλεπταποδόχοι, ασφαλιστική παραγωγή, βραβεία και κύπελλα!

Κλεπταποδοχή είναι η «εκ προθέσεως» απόκρυψη, αγορά, κτήση, με τύπο ενεχύρου ή αποδοχή κατά οποιοδήποτε άλλον τρόπο, καθώς και η μεταβίβαση ή εξασφάλιση της κατοχής από μέρους τρίτου ενός κινητού πράγματος ή του τιμήματος αυτού, γνωρίζοντας ότι αυτό προέρχεται από κλοπή. Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας εντάσσει την κλεπταποδοχή στην γενικότερη «αποδοχή και διάθεση προϊόντων του εγκλήματος» δηλαδή πραγμάτων που προέρχονται από οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και όχι μόνο από κλοπή. Το αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι ιδιώνυμο αδίκημα και η «κατ’ επάγγελμα» ή κατά συνήθεια κλεπταποδοχή τιμωρείται αυστηρότερα…(Λεξικό ΝΕΑ ΔΟΜΗ).

Με αφορμή τις πολλές στο παρελθόν υποθέσεις κλεισίματος ασφαλιστικών εταιριών (ΑΣΠΙΔΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ – EVIMA – ΑΙΓΑΙΟΝ – QUDOS – INTERNATIONAL LIFE κ.λπ) και πρόσφατα της «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» στις 9-6-2026 με απόφαση της εποπτικής αρχής Βουλγαρίας, πολλά είναι τα ερωτηματικά και για τους συνεργάτες-διαμεσολαβητές αυτών των εταιριών και τις σχετικές ευθύνες τους. Αρκετοί αναγνώστες προβληματίζονται και με την τύχη των συμβολαίων τους και τις επιλογές των διαμεσολαβητών τους που πληροφορούνται ότι αρκετοί έχουν σχέση με πολλές εταιρίες και κάποιοι είχαν και με αυτές που έκλεισαν. Κάποιοι άλλοι βασίζονται στους ελέγχους της τραπεζικής εποπτείας.

Και το μεγάλο ερώτημα είναι μήπως πολλά κύπελλα και βραβεία που κατακλύζουν συνεχώς την ασφαλιστική αγορά από τρίτους και τις ίδιες εταιρίες μήπως είναι ντροπή για τον κλάδο να δίνονται χωρίς αξιοκρατία και μόνο βάσει παραγωγής, εν πολλοίς αγνώστου προελεύσεως και «νομιμότητας»; Μήπως κάποιοι έχουν και κλεπταποδοχής παράβαση; Με την ευκαιρία να γράψω και για το «μπέρδεμα» καλύψεων κλάδου αυτοκινήτου όπου κάποιοι διαμεσολαβητές-«μεγαλοπρακτορομεσίτες» τοποθετούν την αστική ευθύνη σε μία εταιρία και τις προσθήκες σε διαφορετικές εταιρίες ΕΠΥ εξωτερικού με προμήθειες εξωπραγματικές.

Κάπου το θέμα «ξέφυγε» και ας το προσέξουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, πριν φωτογραφηθούν σε βραβεύσεις «τενεκεδένιες»-κίβδηλες.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου