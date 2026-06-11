Ιατρικό Αθηνών: Τον Οκτώβριο θα παραδοθούν τα νέα του γραφεία στο Μαρούσι από την Dimand

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο κτίριο γραφείων 8.500 τ.μ στο Μαρούσι κοντά στο δαχτυλίδι, που θα μισθώσει το Ιατρικό Αθηνών για να στεγάσει διοικητικές υπηρεσίες. Όπως ανέφερε η διοίκηση της Dimand οι εργασίες βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος και κατά πάσα πιθανότητα θα παραδοθεί τον Οκτώβριο. Πρόκειται για κτίριο που βρίσκεται σε έκταση επί οικοπέδου που ανήκει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Ιατρικό Αθηνών θα το μισθώσει από τη Dimand . Στη συνέχεια η γνωστή εταιρεία Developer έχει στα σχέδια της να πουλήσει το κτίριο σε κάποιον νέο ιδιοκτήτη – επενδυτή ο οποίος δεν θα είναι το Ιατρικό Αθηνών.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης Dimand και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, περιλαμβάνοντας τη δημιουργία νέων κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 12.000 τ.μ.