IWG: Το γραφείο γιορτάζει 300 χρόνια λειτουργίας - Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη καινοτομία στον χώρο της εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδείχθηκε ως η σημαντικότερη καινοτομία στον χώρο της εργασίας, σύμφωνα με διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) παγκοσμίως, όπως προκύπτει από την ιστορικής σημασίας έκθεση με τίτλο «IWG: 300 Χρόνια Καινοτομίας στο Γραφείο». Με αφορμή την 300ή επέτειο του σύγχρονου γραφείου, η τεχνολογική εξέλιξη, από τους φορητούς υπολογιστές και τις βιντεοκλήσεις έως την Τεχνητή Νοημοσύνη, συνεχίζει να μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας. Η έκθεση εκπονήθηκε από την International Workplace Group (IWG) με αφορμή τη συμπλήρωση 300 ετών από τη δημιουργία του πρώτου κτιρίου γραφείων ειδικού σκοπού στον κόσμο, του Old Admiralty Building, το οποίο εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο το 1726 για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του βρετανικού ναυτικού εμπορίου και της δημόσιας διοίκησης. Στη μελέτη της IWG παρουσιάζονται οι απόψεις ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με την εξέλιξη του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Στα εμβληματικά κτίρια γραφείων των τελευταίων τριών αιώνων περιλαμβάνονται επίσης το Witte Huis (Ολλανδία, 1898), ένας από τους πρώτους ουρανοξύστες παγκοσμίως, το Wainwright Building (ΗΠΑ, 1891) και το Πεντάγωνο (ΗΠΑ, 1943). Οι φορητοί υπολογιστές, οι βιντεοκλήσεις, το Wi-Fi και η υβριδική εργασία συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των σημαντικότερων καινοτομιών στον χώρο της εργασίας. Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι οι CEOs θεωρούν τη σημερινή τεχνολογική πρόοδο εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη αλλαγή έχει γνωρίσει το εργασιακό περιβάλλον κατά τα τελευταία 300 χρόνια, όπως η ευρεία διάδοση της γραφομηχανής, των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) ή ακόμη και του ίδιου του διαδικτύου. Οι πέντε αυτές καινοτομίες αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν μετασχηματίσει ριζικά την καθημερινότητα στο γραφείο κατά την τελευταία δεκαετία. Το παγκόσμιο δίκτυο της IWG, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με επωνυμίες όπως οι Spaces, Regus και HQ, έχει ενσωματώσει αυτές τις εξελίξεις στον πυρήνα των υπηρεσιών που προσφέρει. Οι πέντε κορυφαίες καινοτομίες των τελευταίων 300 ετών στον χώρο της εργασίας, σύμφωνα με τους CEOs, είναι: Τεχνητή Νοημοσύνη (36%) Φορητοί υπολογιστές και tablets (35%) Βιντεοκλήσεις και τηλεδιασκέψεις (Teams/Zoom) (31%) Wi-Fi/Bluetooth (29%) Υβριδική εργασία (26%) Η υβριδική εργασία, την οποία ανέφερε περισσότερο από το ένα τέταρτο (26%) των CEOs, αναδεικνύεται ως η αλλαγή που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον τρόπο, τον τόπο και τους λόγους για τους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι, παράλληλα με τις εξελίξεις στον τομέα του υλικού και του λογισμικού. Η αλλαγή αυτή έχει ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν, το 35% των CEOs δηλώνει ότι η τεχνολογία έχει διευκολύνει την εξ αποστάσεως εργασία, ενώ το 30% αναφέρει ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται πλέον συχνότερα διαδικτυακά παρά διά ζώσης. Από τα '90s στα '20s: Το γραφείο αλλάζει ριζικά μορφή Η τελευταία δεκαετία θεωρείται η περίοδος κατά την οποία σημειώθηκαν οι περισσότερες αλλαγές έως σήμερα, ως αποτέλεσμα της ταχείας υιοθέτησης υβριδικών μοντέλων εργασίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και των ευέλικτων εργασιακών πρακτικών. Πρόκειται για ένα σημαντικό άλμα προόδου σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990, όταν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι πρώτες εξελίξεις στην πληροφορική συνέβαλαν στη διασύνδεση των χώρων εργασίας πέρα από γεωγραφικά όρια. Από την εποχή των φαξ στις τεχνολογίες με ημερομηνία λήξης Πολλές από τις τεχνολογικές καινοτομίες της δεκαετίας του 1990 είναι πλέον άγνωστες στους νεότερους εργαζομένους. Όταν ρωτήθηκαν αν τις αναγνωρίζουν, μόλις ένας στους πέντε (20%) αναφέρθηκε στα φαξ, ενώ μόνο το 16% στις δισκέτες, παρότι το εικονίδιό τους εξακολουθεί να αναγνωρίζεται άμεσα ως σύμβολο αποθήκευσης αρχείων. Παρά το διαγενεακό αυτό χάσμα γνώσης, η νοσταλγία παραμένει έντονη. Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα (68%) των CEOs δηλώνουν ότι αισθάνονται νοσταλγία για εργαλεία και τεχνολογίες του παρελθόντος. Όπως οι γραφομηχανές και οι συνδέσεις dial-up στο διαδίκτυο, έτσι και ορισμένες σύγχρονες τεχνολογίες ενδέχεται να μην αντέξουν στον χρόνο. Ορισμένες καινοτομίες που οι CEOs ανέμεναν ότι θα μεταμόρφωναν τον τρόπο εργασίας αποδείχθηκαν τελικά βραχύβιες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα έξυπνα γυαλιά (41%), οι εργονομικοί διάδρομοι εργασίας για γραφεία (39%) και οι διαδραστικοί πίνακες (35%). Ο σύγχρονος χώρος εργασίας ενισχύει την παραγωγικότητα Πάνω από το ένα τρίτο (35%) των διευθυντικών στελεχών δηλώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επηρεάσει καθοριστικά την παραγωγικότητα των οργανισμών τους, ξεπερνώντας κατά πολύ την επίδραση των φορητών υπολογιστών και των βιντεοκλήσεων. Συνολικά, το 83% των CEOs δηλώνει ότι οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εργασίας υπήρξαν θετικές, ενώ το 81% πιστεύει ότι το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον είναι καλύτερα σχεδιασμένο ώστε να προάγει τη συνεργασία και την παραγωγικότητα. Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της IWG, σχολίασε: «Τα τελευταία 300 χρόνια, το γραφείο εξελίσσεται παράλληλα με κάθε νέα καινοτομία. Σήμερα, με την εμφάνιση και τη ραγδαία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, βρισκόμαστε ενώπιον μίας από τις σημαντικότερες καινοτομίες στην ιστορία της σύγχρονης εργασίας».