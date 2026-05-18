Διεθνής Ημέρα Μουσείων με τιμώμενη φέτος την Ολυμπία

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), επιθυμώντας να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών, με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς.

Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων για το 2026 είναι:



«Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Τα μουσεία, ως ανοιχτοί και αξιόπιστοι χώροι γνώσης και μνήμης, αποτελούν σημεία συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας.

Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, αλλά και με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων όχι ως χώρων που εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά ως τόπων όπου αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές και να αντιμετωπιστούν με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν τη σύνδεση ανάμεσα σε γενιές, κοινότητες και χώρες, προάγοντας τη διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Ο φετινός εορτασμός ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 10: Μείωση των Ανισοτήτων — μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί — προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Στόχος 17: Συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων — ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμώμενους φορείς για το 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.

Οι μορφές των αετωμάτων του ναού του Δία, οι σπασμένοι κορμοί των αγαλμάτων και τα πρόσωπα που σώθηκαν μέσα από τους αιώνες θυμίζουν πως τα μουσεία δεν φυλάσσουν μόνο αντικείμενα. Φυλάσσουν τον χρόνο, τη μνήμη και την ανθρώπινη ανάγκη να αφήσει ίχνη.

Σημείωση: Κάθε χρόνο, στις 18 Μαΐου, η είσοδος στα δημόσια μουσεία είναι ελεύθερη.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας



Τα γλυπτά των αετωμάτων του ναού του Δία στην Ολυμπία. Θραύσματα μαρμάρου που συνεχίζουν, αιώνες μετά, να αφηγούνται μύθους, αγώνες και ανθρώπινες μορφές.

Ο Ερμής του Πραξιτέλη — ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, σύμβολο της αρμονίας, της κίνησης και της ανθρώπινης ομορφιάς.

Λεπτομέρεια από τα γλυπτά του ναού του Δία στην Ολυμπία: μορφές παγωμένες μέσα στη σύγκρουση και τον χρόνο, διασώζοντας ακόμη την ένταση και τη δραματικότητα της αρχαίας τέχνης