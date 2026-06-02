Η Τουρκία και η στρατηγική της έντασης: Ο άκρατος αναθεωρητισμός και η ανάγκη για ένα αρραγές ελληνικό μέτωπο

Το ότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με τη στάση της την Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον είδηση. Αλλά και ότι η Ελλάδα θα καλείται διαρκώς να αντιμετωπίζει τον αναθεωρητισμό της γείτονος συνιστά μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η κατάσταση δυσχαιρένει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν αναδείξει ως πρωταγωνιστή το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει ενοχλήσει σφόδρα τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος προσπαθεί φανερά να μετατοπίσει το επικεντρο του ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Πρώτον, η Τουρκία προωθεί εκτελεστικό νόμο που νομιμοποιεί το ακραίο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, συνεχίζει να αξιώνει την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Τρίτον, προκαλεί δια του κ. Ερντογάν την Ελλάδα και υποτιμά την ιστορική μνήμη, όταν ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους της γείτονος προσεύχεται στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως. Τέταρτον, οι Τούρκοι συνεχίζουν ακάθεκτη την προπαγάνδα για τη Δυτική θράκη και τη μουσουλμανική μειονότητα, στρώνοντας το χαλί για άλλες πρωτοβουλίες στο μέλλον. Πέμπτον, εμφανίζονται αμετακίνητοι από τη θέση τους για δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο, με την ανοχή και των Δυτικών εταίρων. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχει διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους-μέλους της Ε.Ε εν έτει 2026. Συνεπώς, ο τουρκικός αναθεωρητισμός προβληματίζει την Ελλάδα και όχι μόνο, ενώ απειλεί ευθέως τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο. Στην αντίπερα όχθη, η Ελλάδα δείχνει να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης, ενώ προετοιμάζεται διαρκώς στην κατεύθυνση ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ικανότητας και της αμυντικής της θωράκισης. Περιθώρια για εφησυχασμό και αυταπάτες δεν υπάρχουν και αυτό γίνεται αντιληπτό σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η κρισιμότητα της κατάστασης και η επιθετική ρητορική της Άγκυρας επιβάλλει, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, ένα μίνιμουμ συνεννόησης στο εσωτερικό. Η διαμόρφωση ενός αρραγούς εθνικού μετώπου αποτελεί αδήριτη ανάγκη και χρέος όλων των πολιτικών δυνάμεων που βάζουν την πατρίδα πάνω από οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα δοκιμαστούν με αποκλειστική ευθύνη της γείτονος. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια μεχρι που είναι διατεθειμένος να το τραβήξει ο Ταγίπ Ερντογάν. Γι’ αυτό το λόγο, η Ελλάδα οφείλει να βρίσκεται στο μέγιστο βαθμό ετοιμότητας, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα τον ρόλο του παράγοντα της ασφάλειας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Κι αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μία εποχή διαρκών γεωπολιτικών αναταράξεων και συγκρούσεων.