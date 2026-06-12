Το μήνυμα Μητσοτάκη στα…κέντρα, το λάθος(;) της Λαγκάρντ με τα επιτόκια, τέλος τα σενάρια για 13ο και 14ο μισθό, η «Δεξιά του Κυρίου» με την Καρυστιανού

Μητσοτάκης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Χατζηνικολάου, επανέλαβε ότι οι «πολίτες ψηφίζουν πρωθυπουργό όχι μόνο κόμμα», τονίζοντας ότι το δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, «δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”», αλλά «“Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”, ή “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”». Η δήλωση αυτή είναι «απάντηση» στα διάφορα οικονομικά κέντρα και πολιτικούς παράγοντες που διακινούν σενάρια για «αλλαγή εν κινήσει» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο σκληρός πυρήνας της ΝΔ μετρήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά. Είναι εκεί κάπου στο 18%. Από εκεί μέχρι το 41% του 2023 υπάρχει έντονη η συνεισφορά του κέντρου και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 2023, 1 στους 3 ψηφοφόρους του 41% ψήφιζε προσωπικά Μητσοτάκη.

13ος-14ος Μισθός: Ο πρωθυπουργός έβαλε τέλος και στα σενάρια για επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, υποστηρίζοντας ότι μέρος των αυξήσεων έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποδοχές των εργαζομένων, μιλώντας χθες στον Antenna. Εάν η κυβέρνηση αποφάσιζε αύριο να επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο, καθώς και τη 13η και 14η σύνταξη, το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα εκτοξευόταν στα 5,5 δισεκ. ετησίως. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 2,5 νέους ΕΝΦΙΑ, σε επιβολή ισοδύναμων φορολογικών μέτρων ή σε εξίσου δραστικές παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό, όπως περικοπές άλλων κοινωνικών παροχών. Για τις προτάσεις μείωσης φόρων υποστήριξε ότι το δημοσιονομικό κενό «θα ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο» και ζήτησε να διευκρινιστεί «ποιον άλλον φόρο πρέπει να αυξήσω για να το βρω». Για τον ΦΠΑ ειδικότερα, δήλωσε ότι «είναι λάθος μέτρο», επικαλούμενος ότι χώρες που το δοκίμασαν «το πήραν πίσω» (όπως στην Ισπανία).

Επιτόκια- ΕΚΤ (1): Η αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (υπό τον Ζακ Κλωντ Τρισέ) τον Ιούλιο 2008, την ίδια ημέρα που οι τιμές πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο σημείο, αποδείχτηκε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη οικονομικής πολιτικής όλων των εποχών. H EKT στη συνέχεια αναγκάστηκε να μειώσει τα επιτόκια κατά 325 μονάδες βάσης μόλις 74 ημέρες αργότερα καθώς η πιστωτική κρίση επισκίασε τo πετρέλαιο, με την κατάρρευση της Lehman Brothers και τη βουτιά του μαύρου χρυσού στα $40 το βαρέλι. Η Ευρωζώνη οδηγήθηκε τότε σε διπλή ύφεση, καθώς η κεντρική τράπεζα υποτίμησε την αδυναμία της οικονομίας και υπερεκτίμησε τους πληθωριστικούς κινδύνους. Έχουμε γράψει αρκετές φορές ότι η ΕΚΤ ίσως κάνει το ίδιο λάθος με το 2008 αυξάνοντας τα επιτόκια στο 2,25% από 2%, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύμφωνα με την Λαγκάρντ «η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ θα τον διατηρήσει πάνω από τον στόχο κατά το α’ εξάμηνο του 2027».

Επιτόκια- ΕΚΤ (2): Τι σημαίνει στην πράξη για τους δανειολήπτες η αύξηση των επιτοκίων;

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, αλλά και όσοι σχεδιάζουν να ζητήσουν νέα χρηματοδότηση, θα βρεθούν πρώτοι αντιμέτωποι με ακριβότερο χρήμα.

Εάν έχετε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου ή στεγαστικά δάνεια με ρυθμιζόμενο επιτόκιο, ενδέχεται να δείτε τις μηνιαίες πληρωμές σας να αυξάνονται. Όσοι έχουν στεγαστικά κυμαινόμενου επιτοκίου επηρεάζονται πιο άμεσα.

Πίεση αναμένεται και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν νέο δάνειο, είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε για καταναλωτικό είτε για επιχειρηματική χρηματοδότηση. Από τη στιγμή που οι τράπεζες θα ενσωματώσουν το αυξημένο κόστος χρήματος στα επιτόκια χορηγήσεων, οι νέες συμβάσεις δανείων θα γίνουν με ακριβότερους όρους.

Κάθετος Διάδρομος: O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διοργάνωσε στην Αθήνα ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» για τα 100 χρόνια από την έκδοσή του, σημείωσε ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί μία εθνική προσπάθεια. H Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% εντός του 2026 θα μετουσιωθούν σε οριστικές εμπορικές συμφωνίες τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχει υπογράψει η εταιρεία με δημόσιους οργανισμούς της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για την πώληση LNG από το 2030, εξασφαλίζοντας ικανές ποσότητες LNG της τάξης των 5,5 BCM ετησίως για 20 χρόνια. Eξέφρασε την ελπίδα του να επεκταθεί ο Κάθετος Διάδρομος και σε άλλες χώρες των δυτικών Βαλκανίων, κάτι που θα φέρει νέες προοπτικές για την εταιρεία.

ΔΕΗ: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ στα 25 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 22,42 ευρώ), δίνει η JPMorgan, διατηρώντας τη σύσταση υπεραπόδοσης (Overweight). Εστιάζει στο νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει επενδύσεις 24,2 δισ. και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού κλάδου κοινής ωφέλειας. Εκτιμά ότι η υλοποίηση του σχεδίου θα οδηγήσει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 18% και καθαρών κερδών 27% έως το τέλος της δεκαετίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν από 448 εκατ. το 2025 σε 864 εκατ. το 2027 και σε 977 εκατ. το 2028.

Τitan: «Ψήφο εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της Titan δίνει η NBG Securities, η οποία αναβαθμίζει την τιμή-στόχο στα 65 ευρώ. Η Titan συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, καταφέρνοντας να διατηρεί ισχυρή λειτουργική επίδοση και υγιή χρηματοοικονομική θέση. Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης αναμένεται να είναι οι πρόσφατες εξαγορές σε ΗΠΑ, Γαλλία και Τουρκία. Παράλληλα, η NBG Securities τονίζει ότι η Titan εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount της τάξης του 27% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της.

Bally’s Intralot: Περιθώριο ανόδου 20% βλέπει η Optima χρηματιστηριακή για τη Bally’s Intralot και δίνει τιμή-στόχο τα 1,41 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 1,18 ευρώ). Η Optima χαρακτηρίζει την Bally’s Ιntralot ως έναν παγκόσμιο πάροχο τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών και συστημάτων λοταρίας, με παρουσία σε 40 χώρες και μακροχρόνια συμβόλαια που εξασφαλίζουν επαναλαμβανόμενα έσοδα. Καθοριστικής σημασίας για τον όμιλο θεωρείται η συναλλαγή μεταξύ Ιntralot και Bally’s Interactive, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο και δημιούργησε έναν ισχυρό παίκτη με σημαντική έκθεση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του online gaming. Για την περίοδο 2025-2030, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων 21,7% και EBITDA 23,5%.

Υ.Γ (1): Η κυβέρνηση μπορεί να αυξάνει τους μισθούς των Μητροπολιτών, αλλά αρκετοί Μητροπολίτες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ξεκινήσει αγώνα υπέρ της Καρυτσιανού. Η «Δεξιά του Κυρίου» δίπλα στην «Ελπίδα».

Υ.Γ (2): Ο Νίκος τάζει δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ για τους νέους έως 24 ετών αν γίνει κυβέρνηση. Προβλέπω ρελάνς Αλέξη να τάζει και επιστροφή εισιτηρίου.

Υ.Γ (3): Έχουμε μπερδευτεί. Πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 60% των ερωτηθέντων ζητά «πολιτική αλλαγή». Όμως στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview μόνο το 39% δηλώνει ότι θα ψηφίσει για να υπάρξει «πολιτική αλλαγή».