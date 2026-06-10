Πότε θα γίνουν εκλογές, προς νέα υψηλά οδεύει το Χ.Α, μετά τη ΔΕΗ σειρά παίρνει ο ΑΔΜΗΕ, η ιστορική αλλαγή σελίδας του ΟΤΕ, κέρδη 2,3 δισ. δολ. από τα Crypto για τον Τραμπ

Εκλογές: Τα σενάρια επιμένουν για εκλογές το Φθινόπωρο με επικρατέστερη ημερομηνία την 27η Σεπτεμβρίου. Όμως έγκυρη πηγή της στήλης μας είπε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και μάλιστα μετά το Πάσχα που πέφτει στις 2 Μαΐου. Ο πρωθυπουργός δηλώνει και είναι θεσμικός και θα τηρήσει τη δέσμευση για εκλογές προς το τέλος της τετραετίας. Και πώς θα ετοιμαστεί η Ελλάδα, ρωτήσαμε την συγκεκριμένη πηγή, για αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν μπορούν να χρειαστούν διπλές και τριπλές εκλογές; Εάν δεν το καταλάβατε εσείς οι δημοσιογράφοι η προετοιμασία έχει αρχίσει ήδη, με την επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών, από την οποία είχε παραιτηθεί ένα χρόνο πριν λόγω της πρώτης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιλογή του πρωθυπουργού συνδέεται άμεσα με την ανάληψη της Προεδρίας και ο νέος υφυπουργός θα ασχολείται μόνο με αυτό. Έτσι εκτιμάται ότι στον επόμενο χρόνο που μεσολαβεί η Ελλάδα θα είναι έτοιμη.

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ προειδοποίησε ότι όποιος αμφισβητεί δημόσια την κομματική γραμμή θα θέτει τον εαυτό εκτός κόμματος. Λίγο μετά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Action 24 δήλωνε δημοσίως ότι μετά την πρώτη Κυριακή όλα πρέπει να συζητηθούν, δηλώνοντας για τις συνεργασίες ότι: «Μετά από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση για συνεργασία». Δηλαδή και με τη Ν.Δ; Εάν ναι, αυτή η δήλωση δεν είναι κόντρα στην απόφαση του Συνεδρίου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συνεργάζεται με τη Ν.Δ και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφεί;

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η χρηματιστηριακή αγορά ετοιμάζεται να επιστρέψει στα υψηλά έτους, τις 2.407μονάδες, απέχει μόλις 21 μονάδες σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο, τις 2.385 μονάδες (+1,41%). Η επιστροφή των ξένων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την έντονη δραστηριότητα στην πρωτογενή αγορά, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι το Ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης του επενδυτικού του προφίλ. Εφόσον διατηρηθούν οι θετικές ροές και το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια αγορά διαθέτει τις προϋποθέσεις να υποστηρίξει τόσο νέες εισαγωγές, όσο και μεγαλύτερες εταιρικές συναλλαγές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σημειώνει η Beta. Σε σχέση με την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων, από τη συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου (2277 μονάδες) η χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται υψηλότερα κατά 4,74% και σε ποσοστό 18% υψηλότερα από τα χαμηλά του έτους (2.006 μονάδες).

ΑΔΜΗΕ(1): Μετά την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, ύψους 4,5 δισ. σειρά παίρνει η αύξηση του ΑΔΜΗΕ, δύο αυξήσεις που αλλάζουν σε σημαντικό βαθμό τον ενεργειακό χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αύξηση, πριν ξεκινήσει, έχει καλυφτεί τουλάχιστον κατά δύο φορές. Διεθνώς τον συντονισμό της αμκ υποστηρίζουν η Morgan Stanley και η Goldman Sachs.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που ελέγχει το 51% του ΑΔΜΗΕ. Οι υπόλοιποι μέτοχοι, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (δημόσιο) που κατέχει το 25% θα συμμετέχει με περίπου 250 εκατ. και η κινεζική State Grid που κατέχει το 24% θα καλύψει το μερίδιο της στην ΑΜΚ του Διαχειριστή με 240 εκατ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το βιβλίο θα ανοίξει στις 16 Ιουνίου και η τιμή μάλλον θα γίνει με ένα μικρό discount έναντι της τρέχουσας τιμής, μεταξύ 3,7-3,9 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 4,06 ευρώ).

ΑΔΜΗΕ(2): Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δίνει η Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει την εκτίμησή της στα 4,40 ευρώ από 3,66 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «buy». Ο καταλύτης είναι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο αναμένεται να μεταμορφώσει το προφίλ ανάπτυξης του Διαχειριστή και να επιταχύνει σημαντικά την κερδοφορία του τα επόμενα χρόνια. Η αύξηση αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών, με τα EBITDA να ενισχύονται με ρυθμό άνω του 20% ετησίως και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά περίπου 30% ετησίως την περίοδο 2026-2029.

Telekom: Και εγένετο η Telekom, τέλος η Cosmote. Ιστορική αλλαγή σελίδας για τον ΟΤΕ, καθώς ενσωματώνεται πλήρως στον όμιλο Telekom, με τον όμιλο να μετονόμαζεται πλέον σε Telekom. Η μετάβαση αυτή, όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Κ. Νεμπής , έρχεται ως φυσική συνέχεια της στενότερης σύνδεσης με την Telekom και στόχο έχει να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και οι οικονομίες κλίμακας του ομίλου. Η TELEKOM έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο πολύτιμα brand παγκοσμίως, με την τρέχουσα αξία του να ανέρχεται στα 85,3 δισ. δολάρια. Η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον όμιλο, με προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 3 δισ. για την πενταετία (μέχρι το 2027).

Crypto: H οικογένεια Τραμπ κέρδισε 2,3 δισ. δολ από τα crypto αλλά χιλιάδες επενδυτές καταστράφηκαν, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters. Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025 συνέπεσε με μια περίοδο έντονου ενθουσιασμού γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος είχε φροντίσει για αυτό, υποσχόμενος πως εάν εκλεγεί Πρόεδρος των ΗΠΑ θα μετατρέψει την Αμερική στην «παγκόσμια μητρόπολη» των κρυπτονομισμάτων. Έχοντας διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, η οικογένεια Τραμπ λάνσαρε μια σειρά από επενδυτικά προϊόντα και επιχειρηματικά εγχειρήματα στον χώρο των crypto, τα οποία προσέλκυσαν εκατομμύρια επενδυτές παγκοσμίως. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, τα συγκεκριμένα εγχειρήματα αποδείχθηκαν εξαιρετικά επικερδή για την οικογένεια Τραμπ, αλλά καταστροφικά για μεγάλο μέρος όσων επένδυσαν σε αυτά.

Φωτογραφία: Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης (πηγή: shutterstock)