Οι πρόωρες εκλογές και οι…αστρολογικές προβλέψεις, ο Άρειος Πάγος, οι τράπεζες και ο «Ηρακλής», η επιστολή Ζελένσκι και ο ευρωπαϊκός «δάκτυλος» και η δυναμική εκκίνηση της Allwyn το 2026

Εκλογές (1): Φούντωσαν ξανά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τα σημαντικά μέτρα στήριξης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Μάλιστα κυκλοφορεί ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως για εκλογές στις αρχές του Φθινοπώρου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει 13ο μισθό στο Δημόσιο, στη ΔΕΘ. Να θυμίσουμε ότι ανάλογα σενάρια είχαν διαρρεύσει από το Μαξίμου και όχι μόνο (ο Άδωνις το είχε υπαινιχτεί ανοιχτά σε τηλεοπτικό πάνελ), διαρροές που ήταν «παγίδα» για να βγουν στην επιφάνεια μία ώρα αρχύτερα τα υπό ίδρυση κόμματα (Τσίπρα, Καρυστιανού) για να εκτεθούν περισσότερο στην κοινή γνώμη, καθώς δεν έχουν σοβαρές προτάσεις. Άσε που Τσίπρας, και Καρυστιανού ήδη ανέβασαν το θερμόμετρο στην αντιπολίτευση για το ποιος θα είναι δεύτερος.. Οι διαρροές αυτές είναι να επιταχύνει ο Σαμαράς, ή είναι πραγματικές και πάμε σε εκλογές το Φθινόπωρο για να βρει τα νέα κόμματα απροετοίμαστα;

Εκλογές(2): Πάντως, για να αναλύσουμε το θέμα και …αστρολογικά, πολιτική αστρολόγος, τοποθετεί την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά μάλλον αρχές Ιουλίου ίδιο. Όμως οι εκλείψεις του Καλοκαιριού και του ερχόμενου Ιανουαρίου δημιουργούν σημαντικά εμπόδια και μάλλον θα δεν φθάσει έως τις εκλογές!

Για να έχετε και ολοκληρωμένη εικόνα (!) για το κόμμα Καρυστιανού έρχεται με υπερβολικές προσδοκίες, έχει τις ίδιες όψεις με την ίδρυση του κόμματος Κασσελάκη και από Σεπτέμβριο μάλλον θα ξεφουσκώσει. Αντιθέτως τα άστρα «βλέπουν» καλή εικόνα του Τσίπρα ο οποίος έχει μέλλον, ενώ μας είπε ότι δέχεται βοήθεια από ισχυρά πρόσωπα (π.χ μεγάλους επιχειρηματίες λέμε εμείς). Για τον σύντροφο Νίκο τα άστρα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι «μαύρα» και από τον Ιανουάριο θα είναι... θεοσκότεινα. Για τον Μητσοτάκη ξέρουμε ότι «γεννάνε και τα κοκόρια του» με τα άστρα να το… επιβεβαιώνουν. Και για να συμπληρώσουμε και την σοβαρή μας ανάλυση τα άστρα δείχνουν εκλογές το 2027.

Τράπεζες- Άρειος Πάγος (1): Οι τράπεζες (-2,21%) έριξαν χθες την αγορά, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι. Οι τράπεζες ήθελαν βάσει όλου του ποσού και δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που ήθελαν να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση. Σημαντικά ωφελημένοι από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία, είναι οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που συμπεριληπτικά εκτιμώνται σε 350.000 νοικοκυριά. Περιορισμένες αναμένεται να είναι οι άμεσες επιπτώσεις στους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών.

Τράπεζες- Άρειος Πάγος (2): Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στην αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και κυρίως στις τιτλοποιήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Όπως έχει εκτιμήσει η KPMG στο 1 δισ. ευρώ υπολογίζεται η επίπτωση από την απόφαση του ΑΠ στα business plans των τιτλοποιήσεων, καθώς οι τίτλοι ανώτερης εξασφάλισης έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Που σημαίνει αν καταπέσουν οι εγγυήσεις τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Σε βάθος χρόνου και οι τράπεζες θα τιμολογούν ακριβότερα τα στεγαστικά δάνεια και θα τα δίνουν σε δανειολήπτες με υψηλά και σταθερά εισοδήματα μειώνοντας το ρίσκο μήπως δηλώσει κάποιος ευάλωτος κατά την αποπληρωμή του δανείου.

Ουκρανία- Ε.Ε: Μάλλον αναμενόμενες οι εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε με επιστολή τους τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σε άμεσες διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί η μόνιμη κατάπαυση του πυρός. «Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι προτείνοντας οι ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Πίσω από την πρόταση Ζελένσκι όπως όλα δείχνουν κρύβεται «ευρωπαϊκός δάκτυλος». Όπως είχε μεταδώσει το Bloomberg αξιωματούχοι από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης -τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο- συζητούν το ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών. Οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να αποτρέψει έναν ακόμη δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

Πετρέλαιο: Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν χθες περίπου 3% (Brent στα 95,03 δολάρια, το αμερικανικό αργό WTI στα 93,04 δολάρια). Όμως η Citi βλέπει το Brent στα 110 δολάρια το τρίτο τρίμηνο, καθώς η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να αλλάζει δραματικά για την ώρα, ενώ το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν και η πίεση στα παγκόσμια αποθέματα κρατούν τη φυσική αγορά πετρελαίου σε καθεστώς συναγερμού ενόψει καλοκαιριού.

Allwyn: Δυναμική εκκίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε ο όμιλος Allwyn, καθώς η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους στρατηγικούς της πυλώνες, ωθούμενη από τις επιδόσεις στα ψηφιακά κανάλια, τις προϊοντικές καινοτομίες, αλλά και την ενσωμάτωση νέων εξαγορών. Τα καθαρά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.204 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +21%. Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα €443 εκατομμύρια, αυξημένο κατά +24%.

Άβαξ: Με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% στα 208,4 εκατ. ευρώ, ενίσχυση EBITDA στα 26,7 εκατ. ευρώ και ανεκτέλεστο 2,6 εκατ ευρώ στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης ο όμιλος ΑΒΑΞ επιβεβαιώνει την ισχυρή προοπτική ανάπτυξης και την καθιέρωσή του ως ένας ισχυρός όμιλος. Τα Καθαρά μετά φόρων κέρδη έφθασαν στα 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.