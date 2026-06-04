Απόφαση-ιστορικό ορόσημο, το Grexit και το Brexit, το νέο «άκυρο» στην Τουρκία για τα F-35, το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΣΟΚ, «Α» έδωσε στον ΟΤΕ η S&P

Ελλάδα- Οικονομία: Ιστορικό ορόσημο η απόφαση Κομισιόν να βγάλει την Ελλάδα από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, Θα έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο, αλλά… Τα ΜΜΕ, (τα οποία ελέγχονται από τον Μητσοτάκη σύμφωνα με την αντιπολίτευση) υποβάθμισαν την είδηση. (Εντάξει δεν θα βγάλουμε και τις σημαίες στο μπαλκόνι). Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο του τελευταίου κεφαλαίου της οικονομικής κρίσης. Η έξοδος της Ελλάδας από τη λίστα μακροοικονομικών ανισορροπιών της ΕΕ κλείνει έναν κύκλο 16 ετών κρίσης και ανοίγει νέα σελίδα ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Όχι, βεβαίως ότι δεν θα μας έχουν από κοντά….

Brexit- Grexit: Για να μην ξεχνιόμαστε ότι το 2015 φθάσαμε κοντά στο Grexit, ας δούμε τι έγινε με το Brexit, δέκα χρόνια μετά: το κόστος για την βρετανική οικονομία ανέρχεται στα 240 δισ. στερλίνες, απώλεια τουλάχιστον 21.000 ευρώ ανά Βρετανό πολίτη και μείωση των επενδύσεων κατά 18% με απώλεια δύο εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Εμείς σε περίπτωση Grexit, σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» το οποίο είχε καταρτιστεί για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ (παρουσιάστηκε στο «Χιλιοστό») μέσα σε μία ημέρα θα έχανε από 60 έως 80% της αξίας του!. Αυτό αναφερόταν στο σχέδιο της Ε.Ε με τίτλο «Κωδικός Αλβανία» το οποίο είχε καταρτιστεί για το ενδεχόμενο Grexit. Και βεβαίως το δημόσιο χρέος μας θα εκτοξευθεί στην… στρατόσφαιρα! Με ένα δημόσιο χρέος 400 δισ. και επιτόκια 25% κάθε χρόνο, θα χρειαζόμασταν έσοδα δυο προϋπολογισμών προ κρίσης μόνο για τους τόκους.

Ελλάδα- Βρετανία: Όμως το Βrexit ωφέλησε την Ελλάδα στο μέτρο που το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Βρετανίας έγινε πλεονασματικό μετά το Brexit. Κατά την περίοδο που ισχύει το BREXIT, από το 2019, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της Ελλάδας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σταθερά θετικό με γενική αυξητική τάση, ενώ την περίοδο 2005-2018 ήταν συνεχώς ελλειμματικό.

Το 2021 το πλεόνασμα υπερτριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2020 (638 εκατ. +330%).

Από το 2022 το εμπορικό πλεόνασμα αξίας αγαθών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου υπερβαίνει τα 1.000 εκατ. έχοντας σημειώσει τη μεγαλύτερη τιμή του το 2022 (1.282 εκατ.).

F-35: «Η Τουρκία παίρνει τα F-35 - Άλλος ένας θρίαμβος Μητσοτάκη! » μας πληροφορούσε πριν από λίγες εβδομάδες, ένα αντιπολιτευόμενο site. Ε για να το γράφει κάτι θα ξέρει λέω. Έλα που έρχεται όμως χθες ο Μάρκο Ρούμπιο και ρίχνει ένα ακόμη «άκυρο» στον Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35» κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον των πρώην πρωθυπουργών οι οποίοι ανησυχούν καθημερινά για την κακή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μας δώσουν τα…φώτα τους.

ΠΑΣΟΚ: Το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΣΟΚ; Θυμηθήκαμε τις εκτιμήσεις που είχε κάνει στη στήλη έμπειρος πολιτικός αναλυτής εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Η απλή αριθμητική και η πολιτική λογική λέει πως - αν θέλεις να κυβερνήσεις - προσπαθείς να αφαιρέσεις ψήφους από τον κύριο αντίπαλο σου. Στην περίπτωσή μας απώλειες της ΝΔ από το Κέντρο και κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον πολιτικό χώρο δίνει κυβέρνηση και όχι στροφή προς τα αριστερά. Η κινούμενη μάζα ψηφοφόρων του κέντρου που ανεβάζουν κυβερνήσεις, τώρα στηρίζουν τον Μητσοτάκη ως πιο αξιόπιστο. Θυμηθείτε, μας τόνιζε, την περίπτωση Σημίτη, που κέρδισε το κέντρο και κυβέρνησε δύο τετραετίες. Κάτι που δεν θα μπορούσαν να κάνουν οι πιο…αριστεροί Τσοχατζόπουλος ή Αρσένης, οι οποίοι διεκδικούσαν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Σαμαράς: Οι ελπίδες της αντιπολίτευσης και των συμφερόντων που θέλουν αποκαθήλωση του Μητσοτάκη στηρίζονται και στον Σαμαρά. Όμως οι προσδοκίες αυτές μάλλον διαψεύδονται, τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό. Όπως γράφαμε χθες η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι στους προτειθέμενους να ψηφίσουν ΝΔ η απήχηση του Σαμαρά πολύ χαμηλή, με την σίγουρη ψήφο στο 2%, όπως και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Χθες και ο επικεφαλής της Marc κ. Θωμάς Γεράκης, επισημαίνει ότι η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας έχει ήδη υποστεί πολιτική εκκαθάριση: «Όσοι μας λένε ότι θα ψήφιζαν Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΝΔ». Όχι ότι δεν θα δυσκολέψει το στόχο για αυτοδυναμία της ΝΔ.

ΟΤΕ: Σε αναβάθμιση σε «Α-» από «ΒΒΒ+» της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ προχώρησε ο οίκος S&P Global Ratings, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα Α. Η αναβάθμιση σε Α- αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας.

Όπως σημειώνεται, το ισχυρό χρηματοοικονομικό προφίλ του ΟΤΕ υποστηρίζεται από την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, τη χρηματοοικονομική του πολιτική, τη χαμηλή μόχλευση και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.

Υ.Γ: Καρυστιανού: Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε γιατί θα(!) έχουμε πρόγραμμα(!). Δεν έχουμε πρόγραμμα, θα έχουμε όμως... βέβαια είμαστε έτοιμοι!!!

Κατά τα άλλα ζήτησε και ένα debate με τον Μητσοτάκη. Το Μαξίμου τρέμει…