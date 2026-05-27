Η «Σούδα» του Βορρά, το απόλυτο χρηματιστηριακό «story», το deal ΔΕΗ-Metlen, ο Αλέξης έδωσε «φιλί ζωής» στο ΠΑΣΟΚ(;) οι ναυτιλιακές «σαλπάρουν» για το Χ.Α

Αλεξανδρούπολη: Την πρώτη της επίσημη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποίησε, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια συγκυρία με έντονο γεωπολιτικό βάρος για τη Θράκη και την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και στρατηγικός κόμβος των ΗΠΑ. Το λιμάνι του Αλεξανδρούπολης έχει γίνει η «νέα Σούδα» του Βορρά, κάτι που ισοδυναμεί με πακτωλό δισεκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ σε υποδομές σιδηροδρόμων και δικτύων που συνδέουν το Αιγαίο με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, παρακάμπτοντας τα Στενά του Βοσπόρου. Η Ευρώπη, στην προσπάθεια της να απογαλακτιστεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει στρέψει το βλέμμα στον ευρωπαϊκό νότο και η Ελλάδα έχει σοβαρό προβάδισμα, που θα ενισχύσει το success story της. Η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε ενεργειακή πύλη (FSRU) και οι αγωγοί IGB και TAP θα διοχετεύουν αέριο στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

ΔΕΗ: Σε υψηλά 18 ετών από τον Ιούλιο του 2008 έκλεισε χθες η μετοχή της ΔΕΗ. Σημείωσε άνοδο 1,32%, παρά το γεγονός ότι μπήκαν οι νέες μετοχές της αμκ, στα 21,48 ευρώ. Διακινήθηκαν 5.274.888 μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας 112,78 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό "story" της χρονιάς. Κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον πλανήτη, επενδυτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εν μέσω μάλιστα και έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν, με τη ζήτηση να φθάνει στα 18 δισ. Για να δείξουμε το μέγεθος της επιτυχίας της ΔΕΗ να σημειώσουμε ότι, πριν σχεδόν από δύο χρόνια οι προσφορές στο placement του 20% της Εθνικής έφθασαν στα 8,1 δισ. και για το 30% του ΔΑΑ στα 8 δισ. Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που μπήκαν στην ΔΕΗ περιλαμβάνονται τα Capital Group, Blackstone, BlackRock, Qatar Investment Authority αλλά και μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές και επιχειρηματίες.

ΔΕΗ – Metlen: Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση της έγκρισης από την Ε.Ε για την δημιουργία του Joint Venture μεταξύ ΔΕΗ- Metlen για την αποθήκευση ενέργειας δημιουργεί νέες προοπτικές για τη ΔΕΗ, αλλά και για την Metlen. Η συμφωνία αφορά κυρίως την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στις αγορές της Βουλγαρίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας. Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των δύο πλευρών είχε υπογραφεί στις αρχές Μαρτίου και προβλέπει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 1.500 MW / 3.000 MWh. Για τη ΔΕΗ, το joint venture αποτελεί ακόμη ένα βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επέκτασης σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες υψηλής ανάπτυξης, ενώ για τη Metlen επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στις υποδομές καθαρής ενέργειας και ενεργειακής μετάβασης.

Τσίπρας- ΕΛΑΣ: Όπως έγραψε η στήλη εδώ και αρκετό διάστημα ο Αλέξης έπαψε να το παίζει μετριοπαθής και κεντρώος, καθώς το Rebranding δεν έπιασε. Γύρισε λοιπόν σε αριστερό ακροατήριο με επιθέσεις στην ΔΕΗ και στις τράπεζες μέχρι και την επιλογή του ονόματος του κόμματος του. Το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ» είναι μία επιλογή που αποκλείει τους μετριοπαθείς και τους Κεντρώους. Χωρίς να το θέλει, όπως υποστηρίζει έγκυρος πολιτικός αναλυτής, φίλος της στήλης, ο Αλέξης έδωσε «φιλί ζωής» στο ΠΑΣΟΚ, καθώς απομακρύνει μετριοπαθείς κεντρώους ψηφοφόρους. Κατά τα άλλα επέστρεψε ο Ρομπέν των εφοπλιστών, συγνώμη… των φτωχών, με τον «Κωδικό Αλβανία», την ίδια ώρα να πλανάται πάνω από το Θησείο.

Καραμανλής: Άντε πάλι με τα «ήρεμα νερά». Ο Κώστα Καραμανλής για μία ακόμη φορά, παρουσία και του Αντώνη Σαμαρά, «κάρφωσε» τον Μητσοτάκη, αν και με πιο χαμηλούς τόνους κριτικής σε σχέση με προηγούμενες φορές. «Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Διότι, όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφ’ όσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου. Βεβαίως οι πρώην πρωθυπουργοί δεν μας λένε τι θα έκαναν αυτοί στη θέση του Μητσοτάκη. Θα κήρυσσαν τον πόλεμο και θα ανακήρυσσαν ΑΟΖ στα 12 μίλια; Και γιατί δεν το έκαναν στις ημέρες που είχαν την κυβέρνηση στα χέρια τους; Φτάνει με την φθηνή αντιπολίτευση.

Safe Bulkers : Άνοιξε ο δρόμος για την είσοδο μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο; Σε πρώτη φάση η ναυτιλιακή του Πόλυ Χατζηϊωάννου, η Safe Bulkers πήρε το «πράσινο φως» από το Euronext Athens για παράλληλη εισαγωγή των μετοχών και στην Αθήνα. Η ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers είναι εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία και έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά ομολόγων. Προχώρησε στην έκδοση 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο τελεί υπό τη διαπραγμάτευση της Κατηγορίας Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Αναμένεται και το ok της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Stephane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext δήλωνε, πριν από μερικές εβδομάδες, βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο "σπίτι" τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών,.

Weconomy.gr: Η στήλη έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τον οικονομικό αναλφαβητισμό ο οποίος αποτελεί μία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και συχνά οδηγεί σε λάθος επιλογές στη διαχείριση των χρημάτων μας, υπερχρέωση, αδυναμία οικονομικού προγραμματισμού, ενώ οι οικονομικά αναλφάβητοι γίνονται πολλές φορές και εύκολα θύματα πολιτικών λαϊκιστών. Σας προτρέπουμε να βάλετε τα παιδιά σας στο Weconomy.gr, τη νέα πλατφόρμα οικονομικής εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους που δημιουργεί η ΤτΕ, με περιεχόμενο για παιδιά, αλλά και γονείς και ενήλικες, με στόχο την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην Ελλάδα.

Υ.Γ: Και ένα σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Μαρία Καρυστιανού: Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, ήρθαμε να κάνουμε πράξη την αλλαγή!

Φωτογραφία: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα