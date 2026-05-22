Στόχος για νέα τραπεζικά δάνεια 15 δισ., υπάρχει (;) συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν, το απόλυτο story του 2026 η ΔΕΗ, άλμα κερδών και επέκτασης της Credia

Τράπεζες- Δάνεια: Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράφουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ. ευρώ, στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Εθνική, για το 2026, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ, η Eurobank 3,8 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 3 δισ. ευρώ, η Alpha Bank 3,5 δις. ευρώ, η CrediaBank 1,2 δισ. ευρώ και η Optima Bank 1,1 δισ. ευρώ.) Στο πρώτο τρίμηνο οι τράπεζες (χωρίς την Alpha Bank και Crediabank που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη αποτελέσματα) παρουσίασαν πιστωτική επέκταση ύψους 4,7 δισ. ευρώ .

Πόλεμος- Wall Street: Χθες ο δείκτης Dow Jones κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ (κλείσιμο 50.288,26 μονάδες) , μετά από αναφορές ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχουν «καλές ενδείξεις» ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να είναι ορατή. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση μετά την άνοδο που σημείωσαν κατά τη διάρκεια του πρωινού, με το αργό πετρέλαιο Brent να υποχωρεί στα 104 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό West Texas Intermediate να υποχωρεί ξανά κάτω από τα 100 δολάρια. Ιρανικά ΜΜΕ σημειώνουν ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας, αλλά παραμένουν τα μεγάλα αγκάθια, κυρίωςς το ουράνιο και Ορμούζ.

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 2,08% χθες στη χρηματιστηριακή αγορά, με «έκρηξη» τζίρου στα 705,13 εκατ. ευρώ. Εκρηκτική άνοδος 7,23% της ΔΕΗ και με συναλλαγές 420 εκατ., στον απόηχο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή ζήτηση. Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό story της χρονιάς με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης να προσελκύει πρωτοφανές ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να δημιουργεί νέα δεδομένα για την ελληνική αγορά, ενώ υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από περίπου 200 ξένα χαρτοφυλάκια. Κατάφερε να συγκεντρώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον επενδυτών από όλο τον πλανήτη, επενδυτών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, εν μέσω μάλιστα και έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν, με τη ζήτηση να φθάνει στα 18 δισ.

Μυτιληναίος (1): Την πρόβλεψη ότι το 2026 τα έσοδα της METLEN θα διαμορφωθούν σε επίπεδα – ρεκόρ και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε 1 – 1,15 δισ. διατύπωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας στη Γ.Σ των μετόχων. Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι η μετοχή της εταιρείας είναι ισχυρά υποτιμημένη ενώ σε ερώτηση για τα funds που έχουν ποντάρει σε περαιτέρω υποχώρηση σημείωσε χαρακτηριστικά ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις προοπτικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως η παραγωγή γαλλίου για το οποίο όπως είπε η ζήτηση είναι 50 φορές υψηλότερη από τη δυνατότητα παραγωγής. Για την δραστηριότητα στην άμυνα σημείωσε ότι υπάρχουν παραγγελίες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες χώρες αλλά όχι από την Ελλάδα.

Μυτιληναίος (2): Ο Ε. Μυτιληναίος επανέφερε ένα φλέγον ζήτημα: στα τέλη του 2027 λήγει η συμφωνία της Ευρώπης με τη Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ενεργειακής αβεβαιότητας. Σε ερώτηση για τον πόλεμο ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξει ειρήνη ή η κρίση θα κρατήσει για 6 μήνες. «Αν δεν έχουμε αέριο ούτε από το Κατάρ ούτε από τη Ρωσία στο τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση», ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα να επαληθευθούν οι πληροφορίες για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία ώστε «να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας και χαμηλότερων τιμών».

Τράπεζες: Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων επαναφέρει τις ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο, σύμφωνα με την HSBC. Εκτιμά πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα θετική για τις ελληνικές τράπεζες λόγω της υψηλής ευαισθησίας των ισολογισμών τους στις μεταβολές των επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών χαρτοφυλακίων παραμένει κυμαινόμενου επιτοκίου, ενώ η χρηματοδότηση συνεχίζει να βασίζεται σε χαμηλού κόστους καταθέσεις. Για την Πειραιώς αυξάνει την τιμή-στόχο στα 12,10 ευρώ ( περιθώριο ανόδου 48%), για την Εθνική η τιμή-στόχος διατηρείται στα 18,45 ευρώ ( περιθώριο 34%), για την Eurobank στα 4,80 ευρώ (περιθώριο 31%) και για την Alpha Bank στα 4,85 ευρώ (περιθώριο 36%).

CrediaBank: Από τις 12 Μαϊου η στήλη σας είχε προϊδεάσει ότι η CrediaBank «βλέπει» ασφαλιστική. Το deal με την Ευρώπη έχει αναλυθεί εκτενώς από το «Ν». Όμως η κινητικότητα στο μέτωπο συνεργασιών- εξαγορών δεν έχει τελειώσει για την τράπεζα. Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων της CrediaBank για το πρώτο 3μηνο, κατέγραψε άλμα κερδών στα 7,8 εκατ. από 108.000 ευρώ στο α’ τρίμηνο 2025. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 459 εκατ., έναντι 233 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 97% , υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος. Σημαντική ήταν η επίδοση στις προμήθειες, με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να ανέρχονται στα 11 εκατ., αυξημένα κατά 55%.

Υ.Γ(1): Καρυστιανού μετά την παρουσίαση του κόμματός της: «Στόχος η πρώτη θέση, για να αλλάξεις τα πράγματα χρειάζεσαι την εξουσία». Όμως για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα.

Υ.Γ(2): Σε λίγο θα φθάσουμε στο σημείο να θεωρούμε τον Αλέξη ως ανάχωμα έναν των άκρων στον χώρο της αντιπολίτευσης.