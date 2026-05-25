Γιατί η ασφάλιση αυτοκινήτου αρχίζει να εγκαταλείπει το “μοντέλο για όλους”

Η αγορά δεν τιμολογεί πλέον μόνο το αυτοκίνητο ή την ηλικία του οδηγού. Σταδιακά αρχίζει να τιμολογεί τη συμπεριφορά, τη χρήση και τα δεδομένα πίσω από κάθε διαδρομή. Και αυτό αλλάζει αθόρυβα όλο το παιχνίδι.

Για πολλά χρόνια, η ασφάλιση αυτοκινήτου λειτουργούσε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Οι ασφαλιστικές διαχώριζαν τους οδηγούς σε μεγάλες κατηγορίες κινδύνου και πάνω εκεί «έχτιζαν» τα ασφάλιστρα. Η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, το μοντέλο του αυτοκινήτου και το ιστορικό ζημιών καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του πελάτη. Σήμερα, όμως, η αγορά αρχίζει να αλλάζει πιο ουσιαστικά απ’ όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά.

Όχι επειδή άλλαξαν τα συμβόλαια, αλλά επειδή άλλαξαν τα δεδομένα που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα συνδεδεμένα οχήματα, η τηλεματική, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και η συνεχής συνδεσιμότητα των νέων οχημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο ασφαλιστής μπορεί να γνωρίζει πολύ περισσότερα για τον πραγματικό τρόπο χρήσης ενός αυτοκινήτου.

Και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη μεταβολή που έχει γνωρίσει ο κλάδος εδώ και δεκαετίες.

Ο «μέσος οδηγός» αρχίζει να εξαφανίζεται

Μέχρι πρόσφατα, δύο άνθρωποι με παρόμοιο όχημα και αντίστοιχο ασφαλιστικό ιστορικό θεωρούνταν σχεδόν ίδιος κίνδυνος για την ασφαλιστική εταιρεία. Στην πράξη, όμως, μπορεί να οδηγούσαν εντελώς διαφορετικά.

Ο ένας να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο ελάχιστα, κυρίως σε ασφαλείς διαδρομές και χωρίς επιθετική συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι. Ο άλλος να βρισκόταν καθημερινά σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας, να οδηγούσε πολλές ώρες τη νύχτα ή να είχε σαφώς πιο επιβαρυμένη οδηγική συμπεριφορά.

Για χρόνια, αυτές οι διαφορές χάνονταν μέσα στον «μέσο όρο» της αγοράς.

Σήμερα, όμως, αυτό αρχίζει να αλλάζει. Σε αρκετές διεθνείς αγορές, οι ασφαλιστικές χρησιμοποιούν ήδη τηλεματική και μοντέλα ασφάλισης βάσει χρήσης ßπου επιτρέπουν πολύ πιο προσωποποιημένη αξιολόγηση κινδύνου.

Γιατί πλέον δεν πρέπει να τιμολογείται απλώς το ποιος είσαι, αλλά το πώς κινείσαι καθημερινά στον δρόμο.

Η τεχνολογία αλλάζει και τη λογική του underwriting

Αυτό δεν σημαίνει ότι η παραδοσιακή ασφάλιση εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η μετάβαση είναι πιο σταδιακή και πολύ πιο σύνθετη. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η αγορά απομακρύνεται αργά από το μοντέλο της «μαζικής» αξιολόγησης, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί το underwriting. Οι ασφαλιστικές αποκτούν πλέον πρόσβαση σε πολύ πιο ακριβή εικόνα κινδύνου, έχοντας τη δυνατότητα να εντοπίσουν μοτίβα συμπεριφοράς, να καταλάβουν πώς χρησιμοποιείται πραγματικά ένα όχημα και να διαφοροποιήσουν την τιμολόγηση με τρόπους που πριν λίγα χρόνια ήταν αδύνατοι. Μάλιστα σε αρκετές αγορές του εξωτερικού, ήδη εφαρμόζονται μοντέλα pay how you drive ή pay per mile, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες και εταιρικούς στόλους. Και παρότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η κατεύθυνση της αγοράς είναι πλέον ξεκάθαρη.

Το αυτοκίνητο είναι πλέον μια ψηφιακή πλατφόρμα

Την ίδια στιγμή, αλλάζει και το ίδιο το όχημα, μιας και τα νέα αυτοκίνητα είναι γεμάτα αισθητήρες, λογισμικά, συστήματα ADAS και cloud συνδεσιμότητα. Παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων και απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση τόσο στην επισκευή όσο και στην ασφάλιση. Μια απλή σύγκρουση που παλαιότερα αφορούσε μόνο λαμαρίνες και ανταλλακτικά, σήμερα μπορεί να περιλαμβάνει recalibration καμερών, έλεγχο αισθητήρων ή ακόμη και software diagnostics.

Αυτό αλλάζει όχι μόνο το κόστος αποζημίωσης, αλλά και τη συνολική φιλοσοφία αξιολόγησης κινδύνου, με τον ασφαλιστή να καλείται πλέον να κατανοήσει πολύ περισσότερα πράγματα από όσα απαιτούσε η αγορά πριν δέκα χρόνια.

Η πραγματική διαφορά δεν θα είναι μόνο η τιμή

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο ανταγωνισμός αλλάζει χαρακτήρα. Για πολλά χρόνια, η αγορά αυτοκινήτου κινήθηκε έντονα γύρω από τη χαμηλότερη τιμή, όμως όσο η ασφάλιση γίνεται πιο προσωποποιημένη, τόσο πιο σημαντική θα γίνεται και η ποιότητα αξιολόγησης κινδύνου.

Ο πελάτης θα περιμένει από την ασφαλιστική να «καταλαβαίνει» καλύτερα το δικό του προφίλ και όχι να τον αντιμετωπίζει σαν έναν ακόμη αριθμό μέσα σε μια γενική κατηγορία.

Και εδώ ο ρόλος του ασφαλιστή αποκτά νέα σημασία. Γιατί ο επαγγελματίας της αγοράς δεν θα χρειάζεται μόνο να εξηγεί καλύψεις και εξαιρέσεις. Θα χρειάζεται να εξηγεί και την ίδια τη λογική πίσω από τη νέα εποχή της τιμολόγησης.

H ασφάλιση περνά σιωπηλά σε μια νέα εποχή

Η μεγάλη αλλαγή στην ασφάλιση αυτοκινήτου δεν θα έρθει ξαφνικά με έναν νέο νόμο ή με μια θεαματική τεχνολογική ανακοίνωση. Ήδη εξελίσσεται, αθόρυβα αλλά σταθερά, μέσα από τα δεδομένα, τη συνδεσιμότητα και την όλο και πιο εξατομικευμένη κατανόηση του κινδύνου.

Και ίσως αυτό είναι το πιο ουσιαστικό σημείο της επόμενης δεκαετίας για τον ασφαλιστικό κλάδο: ότι ο «μέσος οδηγός» αρχίζει σταδιακά να παύει να υπάρχει.

Στη θέση του εμφανίζεται κάτι πολύ πιο σύνθετο: ένας οδηγός που αξιολογείται όλο και περισσότερο με βάση την πραγματική του συμπεριφορά, τη χρήση του οχήματος και το ψηφιακό αποτύπωμα που αφήνει πίσω από κάθε διαδρομή.