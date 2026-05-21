Οι πελάτες ξέρουν για ποια after market προϊόντα κινδυνεύουν με πρόστιμο;

Για χρόνια, ο ρόλος του ασφαλιστή στο αυτοκίνητο ήταν σχετικά ξεκάθαρος: κάλυψη, αποζημίωση, ανανέωση συμβολαίου. Σήμερα όμως, η σχέση με τον πελάτη γίνεται πολύ πιο συμβουλευτική. Και αυτό φαίνεται ακόμη και σε θέματα που, εκ πρώτης όψεως, δεν συνδέονται άμεσα με την ασφάλιση.

Ένα από αυτά είναι οι after market μετατροπές.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει μεγάλη κουλτούρα «βελτίωσης». Από φιμέ μεμβράνες και διαφορετικά φωτιστικά σώματα μέχρι εξατμίσεις και ηχοσυστήματα, πολλοί οδηγοί προχωρούν σε αλλαγές χωρίς να γνωρίζουν αν αυτές παραμένουν εντός πλαισίου του ΚΟΚ. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί αντιλαμβάνονται τις συνέπειες μόνο όταν σταματήσουν σε έλεγχο.

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνωρίζουν τι πραγματικά απαγορεύεται

Στην καθημερινότητα, πολλοί θεωρούν ότι «αφού τοποθετήθηκε σε κατάστημα, είναι νόμιμο». Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πολύ σκούρες μεμβράνες στα εμπρός τζάμια, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια φωτεινότητας. Αντίστοιχα, αρκετά after market LED ή xenon φώτα τοποθετούνται χωρίς σωστή ρύθμιση, προκαλώντας θάμβωση στους απέναντι οδηγούς.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις εξατμίσεις αυξημένου θορύβου, τα υπερβολικά ηχοσυστήματα ή ακόμη και τις μη δηλωμένες αλλαγές χρώματος μέσω μεμβρανών. Για τον οδηγό, αυτά είναι λεπτομέρειες. Για τον ΚΟΚ, όμως, μπορεί να σημαίνουν πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων ή άδειας οδήγησης.

Εκεί που ο ασφαλιστής μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία

Εδώ ακριβώς ανοίγει ένα ενδιαφέρον πεδίο για τον ασφαλιστικό επαγγελματία.

Ο ασφαλιστής βρίσκεται σε σταθερή επαφή με τον πελάτη του και, πολλές φορές, γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πώς χρησιμοποιεί το όχημά του. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και προληπτικά.

Μια απλή συζήτηση κατά την ανανέωση συμβολαίου μπορεί να αποτρέψει μια δυσάρεστη έκπληξη για τον οδηγό. Ειδικά στους νεότερους πελάτες, που συχνά προχωρούν σε αισθητικές ή λειτουργικές μετατροπές χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του ΚΟΚ, η ενημέρωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο: ο πελάτης εκτιμά περισσότερο τον ασφαλιστή που τον βοηθά να αποφύγει ένα πρόβλημα, παρά εκείνον που εμφανίζεται μόνο όταν προκύψει ζημιά.

Το ζητούμενο δεν είναι η «αστυνόμευση» του πελάτη

Ο ασφαλιστής δεν χρειάζεται να λειτουργήσει ως ελεγκτικός μηχανισμός. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Μπορεί όμως να λειτουργήσει ως άνθρωπος που ενημερώνει υπεύθυνα τον πελάτη του για κινδύνους που συχνά αγνοεί. Και αυτή η ενημέρωση έχει πραγματική αξία, γιατί συνδέεται με την καθημερινότητα του οδηγού.

Άλλωστε, σε μια αγορά όπου τα προϊόντα γίνονται ολοένα και πιο όμοια μεταξύ τους, η διαφορά δημιουργείται στη σχέση εμπιστοσύνης και στη συμβουλευτική προσέγγιση.