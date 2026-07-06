Τα βασικότερα είδη κινδύνων των επενδυτικών προϊόντων Unit Linked!

Αυτή την εποχή τα προϊόντα τύπου Unit Linked είναι από τα περισσότερο ευπώλητα στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά!

Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται αυτό είναι πολλοί, τα κίνητρα αγοράς και πώλησης είναι επίσης πολλά και διαφορετικά! Από την (λανθασμένη εκ θέσεως) κάλυψη συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών, μέχρι την κάλυψη επενδυτικών αναγκών!

Επειδή τόσο οι πελάτες ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν, όσο και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ενδιαφέρονται να τα πουλήσουν, καλό θα ήταν να θυμηθούμε τους κυριότερους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που διατρέχουν αυτού του τύπου τα προϊόντα και ιδιαιτέρως τα μετοχικά Unit Linked.

Η έννοια του επενδυτικού κινδύνου αναφέρεται στην πιθανότητα εμφάνισης κάποιου απροσδόκητου γεγονότος, που θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της επένδυσης, άρα και την συνολική απόδοση ενός προϊόντος UnitLinked.

Τα δύο βασικά συστατικά του κινδύνου μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι ο συστηματικός κίνδυνος και ο μη συστηματικός κίνδυνος. Υπάρχει βεβαίως και τρίτο είδος κινδύνου ο συστημικός κίνδυνος, που αναλύεται στο σχετικό βιβλίο.

Μη συστηματικός (Unsystematic Risk) ή Ειδικός κίνδυνος, σχετίζεται με ειδικά χαρακτηριστικά του εκδότη, όπως η πιστωτική φερεγγυότητά του, η οποία μπορεί να μεταβάλει την τιμή των τίτλων που έχει εκδώσει.

Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες :

Επιχειρηματικός που σχετίζεται με χαρακτηριστικά της εταιρίας. Δηλαδή, ανταγωνισμός, θέση, κόστος εργασίας κ.λπ.

Χρηματοοικονομικός, που έχει να κάνει με τις όποιες χρηματοοικονομικές αποφάσεις της εταιρίας και τη διάρθρωση των κεφαλαίων της.

Συστηματικός κίνδυνος (Systematic Risk) (ή μη διαφοροποιήσιμος), που δημιουργείται από εξωγενείς παράγοντες όπως, κατάσταση της οικονομίας, νομισματικές διαταραχές, πετρελαϊκές κρίσεις, πληθωρισμός κ.λπ.

Ο συστηματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα μεταβολής των επιτοκίων, με συνέπεια τη μεταβολή της αξίας των τίτλων. Συνδέεται άμεσα με τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου.

Ο μη διαφοροποιήσιμος ή συστηματικός κίνδυνος συνδέεται με τον κίνδυνο της αγοράς, αναφέρεται στις γενικές συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν και δεν μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να εξουδετερωθεί, με την τροποποίηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή.

Πλήττει συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (π.χ. ομόλογα ή μετοχές) και μειώνεται ή εξαλείφεται με δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου προϊόντων μεγαλύτερης διασποράς, που να επεκτείνονται σε προϊόντα που αφορούν το συστημικό κίνδυνο.

Η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών επηρεάζεται κυρίως από τον Συστηματικό κίνδυνο (ή κίνδυνο αγοράς), που εμπεριέχει.

Περισσότερα σχετικά με το σχεδιασμό των καλύψεων και την γενικότερη λειτουργεία των προϊόντων Unit Linked μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο «Επενδύσεις και Ασφάλιση» , εκδόσεις Σπύρου 2021.

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