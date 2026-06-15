Η περαιτέρω ανάπτυξη πελατολογίων, η υποστήριξη των αναγκών των πελατών και η σημασία της συνεργασίας!

Σε ένα προκλητικό περιβάλλον, με σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες ακόμα ανασφάλιστους (!), οι προτεραιότητες της ασφαλιστικής αγοράς οφείλουν να προσανατολίζονται και να παραμένουν επικεντρωμένες στην στρατηγική της ανάπτυξή της, στην συνετή διαχείριση των κινδύνων, στην επιχειρησιακή πειθαρχία και στην συνεργασία!

Η υποστήριξη των πελατών και η περαιτέρω ανάπτυξη των πελατολογίων, εν μέσω των εξελισσόμενων συνθηκών κινδύνου, πρέπει να παραμένουν βασικός στόχος της αγοράς!

Κοιτώντας προς το μέλλον, οι προοπτικές εξακολουθούν να υπόκεινται σε αβεβαιότητα, αλλά αυτό είναι γόνιμο έδαφος για τους ασφαλιστές!

Τα εποπτικά δεδομένα συντείνουν στο ότι οι παράμετροι βιωσιμότητας (sustainability) ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στο λειτουργικό πλαίσιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Η τεχνητή νοημοσύνη, συνεπικουρούμενη από την ανάπτυξη της ρομποτικής, (πρέπει να) παραμένουν σημαντικά στοιχεία/εργαλεία στην αναπτυξιακή ατζέντα των εταιριών, ενόσω οι οικονομικοί, πολιτικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ορατοί!

Το bancassurance βρίσκεται σε νέα περίοδο ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά, στηριζόμενο στις αυξημένες και εντεινόμενες συνεργασίες μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εξαιτίας και του τεράστιου πλήθους των ανασφάλιστων Ελλήνων!

Τα προϊόντα εξελίσσονται, ταυτόχρονα όμως εξελίσσεται και η δυναμική της διανομής τους! Η ζήτηση των πελατών, αλλά και σχεδιασμός των εταιριών, μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς πιο ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις, ενώ η συνεργασία μεταξύ δικτύων μεσιτών αφενός και δικτύων συνεργατών διανομής (ασφαλιστικών πρακτόρων) αφετέρου, θα συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την πρόσβαση στην αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σύγχρονη και συστηματική εκπαίδευση των στελεχών και των δικτύων πώλησης των επιχειρήσεων, αποκτά άλλη βαρύτητα και άλλη διάσταση, στην προσπάθεια επίτευξης συνεργασίας για την πραγματική ανάπτυξη της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.