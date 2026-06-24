Συνδεδεμένα αυτοκίνητα: Ποιος βλέπει πρώτος τον κίνδυνο;

Όταν ο κατασκευαστής ξέρει πώς οδηγείς πριν το ξέρει ο ασφαλιστής σου, κάτι θεμελιώδες αλλάζει στην αλυσίδα αξίας της ασφάλισης αυτοκινήτου.

Για δεκαετίες, το προφίλ κινδύνου του οδηγού ανήκε στον ασφαλιστή. Το δημιουργούσε από προσωπικά στοιχεία, ιστορικό ζημιών και στατιστικές συσχετίσεις. Σήμερα, αυτή η υπόθεση αμφισβητείται από μια απλή τεχνική πραγματικότητα: το ίδιο το όχημα παράγει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την οδική συμπεριφορά, τις ώρες οδήγησης, τις διαδρομές και τη χρήση επιμέρους συστημάτων. Και αυτά τα δεδομένα δεν πηγαίνουν πρώτα στον ασφαλιστή. Πηγαίνουν στον κατασκευαστή, στην ψηφιακή πλατφόρμα, στον πάροχο υπηρεσιών που βρίσκεται ήδη μέσα στο αυτοκίνητο.

Διαφορετικά δεδομένα!

Η Tesla έχει μετατρέψει αυτή την πρωτογενή πρόσβαση σε επιχειρηματικό μοντέλο. Σε επιλεγμένες πολιτείες των ΗΠΑ, η Tesla Insurance τιμολογεί σε πραγματικό χρόνο βάσει Safety Score που υπολογίζεται από δεδομένα οδήγησης του ίδιου του στόλου της. Ο κατασκευαστής δεν ζητά από κανέναν να του περιγράψει τη συμπεριφορά του οχήματος, τη βλέπει απευθείας, χωρίς ενδιάμεσο. Η BMW ακολουθεί διαφορετικό μονοπάτι, εξίσου αποκαλυπτικό: μέσω του ConnectedDrive λειτουργεί ως ενδιάμεσος υψηλής αξίας σε πιλοτικά προγράμματα τηλεματικής με ασφαλιστές σε ευρωπαϊκές αγορές, χτίζοντας τη θέση της όχι ως κατασκευαστή αλλά ως κεντρικό κόμβο της σχέσης με τον οδηγό. Η Google, μέσω του built-in λειτουργικού της σε συμβατά οχήματα — που διαφέρει ουσιαστικά από το Android Auto, το οποίο απλώς αντικατοπτρίζει το smartphone, αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα ταχύτητας, πλοήγησης και χρήσης που παραδοσιακά ήταν εκτός εμβέλειας οποιουδήποτε τρίτου.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν τα δεδομένα αυτά έχουν αξία για την ασφάλιση. Είναι ποιος θα βρίσκεται σε θέση να τα αξιοποιήσει πρώτος και με ποιους όρους.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο κινείται, αλλά αργά

Ο Data Act (2023/2854), σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2025, εισάγει υποχρεώσεις πρόσβασης σε δεδομένα συνδεδεμένων συσκευών και ανοίγει τυπικά τον δρόμο για τη διάθεσή τους σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Παράλληλα, η EIOPA έχει θέσει ερωτήματα διαφάνειας για την αλγοριθμική τιμολόγηση που αφορούν άμεσα τη χρήση τηλεματικών δεδομένων στην ασφάλιση. Το ρυθμιστικό τοπίο διαμορφώνεται ακόμη και η απόσταση μεταξύ γράμματος νόμου και πρακτικής εφαρμογής παραμένει σημαντική.

Ο κίνδυνος που δεν φαίνεται αμέσως

Για τους ασφαλιστές, το πρόβλημα δεν είναι ότι χάνουν δεδομένα. Είναι ότι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της πληροφορίας πάνω στην οποία βασίζεται η ίδια η σύμβαση χωρίς απαραίτητα να το αντιληφθούν έγκαιρα. Ο παίκτης που ελέγχει τη ψηφιακή σχέση με τον οδηγό μπορεί να καθορίσει ποια πληροφορία θα διατεθεί, πότε και σε ποια μορφή. Η κάλυψη μπορεί να εξακολουθεί να παρέχεται από ασφαλιστική εταιρεία, αλλά το underwriting, η εμπειρία πελάτη και η πρόληψη να καθοδηγούνται από τρίτο οικοσύστημα.

Για τους αντασφαλιστές, η πρόκληση είναι αντίστοιχης βαρύτητας: να μην βρεθούν να τιμολογούν χαρτοφυλάκια βάσει μιας εκδοχής της πραγματικότητας που είναι ήδη φιλτραρισμένη από άλλους. Η μεγάλη ποσότητα δεδομένων δεν εγγυάται καλύτερη εκτίμηση κινδύνου· χρειάζονται ποιότητα, δυνατότητα ελέγχου και αποδεδειγμένη σύνδεση με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των ζημιών. Η πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς αναλογιστική πειθαρχία δεν είναι πλεονέκτημα, αλλά νέα μορφή έκθεσης.