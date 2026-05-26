Τα καλύτερα νέα συμβόλαια έρχονται από το χαρτοφυλάκιο! Δείτε γιατί αξίζει το χρόνο σας!

Οι παλαιότεροι έλεγαν ότι όπως ακόμα και ο καλύτερος φούρναρης, δεν μπορεί να ψήσει ψωμί αν δεν έχει αλεύρι έτσι και ο πιο έμπειρος σύμβουλος δεν θα έχει αποτέλεσμα όταν δεν έχει δυνητικούς πελάτες.

Όμως μετά από τρία χρόνια στη δουλειά, πόσο μάλλον μετά από 30, υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο ικανό να δίνει αρκετά συμβόλαια.

Οι περισσότεροι διαμεσολαβητές δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, αναζητώντας συνεχώς νέους πελάτες. Για πολλούς λόγους το θεωρούν πιο δύσκολο. Ωστόσο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να προοδεύει είναι να θεωρεί τη δυσκολία πρόκληση και να την ξεπερνάει.

Μπορεί να μην κάνουν όλοι οι πελάτες του χαρτοφυλακίου για επαναπροσέγγιση. Σε αυτή την περίπτωση διαλέξτε, αυτούς με τους οποίους θα νιώθατε πιο άνετα.

Μπορεί να θεωρείτε πως δεν έχουν αρκετά χρήματα και μετα βίας πληρώνουν το συμβόλαιο τους. Σε αυτή τη περίπτωση κατά 70% πέφτετε έξω.

Μπορεί να νομίζετε πως δεν έχουν ενδιαφέρον να αγοράσουν ασφάλιση κατοικίας. Σε αυτή τη περίπτωση φταίει η επιχειρηματολογία μας.

Ξανακοιτάξτε το χαρτοφυλάκιο σας. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να το κάνετε:

Σας έχουν ήδη εμπιστευτεί.

Σας γνωρίζουν.

Το κόστος πρόσκτησης είναι μικρότερο.

Οι ανάγκες τους έχουν αλλάξει.

Τα προϊόντα έχουν αλλάξει και μπορείτε να δώσετε πιο επικαιροποιημένα. Για παράδειγμα υπάρχουν συμβόλαια που με μικρό κόστος καλύπτουν τη χρήση του διαδικτύου ακόμα και τον σχολικό εκφοβισμό. Δεν τα είχαμε αυτά παλιά.

Ορισμένοι μεγαλώνοντας ωρίμασαν και αντιμετωπίζουν διαφορετικά την ιδέα της Ασφάλισης.

Ορισμένοι βρίσκονται σε καλύτερη θέση οικονομικά, ακόμα και λόγω κληρονομιών.

Ορισμένοι πραγματικά σας χρειάζονται, ας μην ψάχνουν για άλλον συνάδελφο.

Δώστε χρόνο στο χαρτοφυλάκιο σας, δείτε το από άλλη οπτική, τα καλύτερα συμβόλαια προέρχονται από αυτό!