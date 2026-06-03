Η Groupama Ασφαλιστική επίσημη ασφαλιστική εταιρεία στα «Ποσειδώνια 2026» σε συνεργασία με την Agora Insurance

Η Groupama Ασφαλιστική, με την υποστήριξη της Agora Insurance, εταιρείας μεσιτείας ασφαλίσεων, ανέλαβε τον ρόλο της επίσημης ασφαλιστικής εταιρείας της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», η οποία πραγματοποιείται φέτος στην Αθήνα.

Τα Ποσειδώνια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες συναντήσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, με παρουσία άνω των 57 χρόνων στη χώρα μας, προσελκύοντας πλήθος επαγγελματιών και εκπροσώπων του κλάδου από όλο τον κόσμο.

Ο Κωστής Αλφιέρης, Executive Director της Agora Insurance, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένες συνεργασίες στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά, συνεργάστηκε με την Groupama Ασφαλιστική, προσφέροντας ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες στον Διοργανωτή Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ και στους εκθέτες της φετινής διοργάνωσης, μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο για εκείνους πακέτο ασφάλισης.

Αναλαμβάνοντας την ασφάλιση της μεγαλύτερης ναυτιλιακής έκθεσης της χώρας, η Groupama Ασφαλιστική ενισχύει την παρουσία της στους επιχειρηματικούς κινδύνους του κλάδου, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης πρωτοποριακών λύσεων ασφάλισης για τις επιχειρήσεις.