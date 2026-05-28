Βάντα Γιανναρά (DGTAL): Δημιουργεί αυτόνομους ψηφιακούς συνεργάτες

Συνέντευξη στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί

Τις στρατηγικές προτεραιότητες με έμφαση στην αυτοματοποίηση των ασφαλιστικών εργασιών της DGTAL αναδεικνύει η Βάντα Γιανναρά,

Co-founder & Group CEO της εταιρείας Βάντα Γιανναρά, με συνέντευξή της στο «NextDeal». Όπως τονίζει η κ. Γιανναρά, η DGTAL σε βάθος πενταετίας στοχεύει καταστήσει την αυτοματοποίηση ροών εργασίας (Agentic Workflows) το νέο πρότυπο λειτουργίας για τα back-office των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ποια είναι τα βασικά στρατηγικά σας σχέδια για τα επόμενα 3-5 χρόνια και σε ποιους τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε περισσότερο;

Για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, η DGTAL έχει έναν σαφή στόχο: να καταστήσει την αυτοματοποίηση ροών εργασίας (Agentic Workflows) το νέο πρότυπο λειτουργίας για τα back-office των ασφαλιστικών εταιρειών. Δεν αναπτύσσουμε ένα ακόμα εργαλείο AI που απλώς αναμένει να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Αναπτύσσουμε αυτόνομους ψηφιακούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν πλήρως την εκτέλεση της εργασίας – από την πρώτη αναγγελία ζημιάς μέχρι την πρόταση διακανονισμού.

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι σαφείς. Πρώτον, εμβαθύνουμε την παρουσία μας στις ασφαλιστικές εργασίες –τόσο στο underwriting όσο και στις αποζημιώσεις σε αυτοκίνητο, υγεία, γενικές ασφαλίσεις και αστική ευθύνη–, καθώς εδώ το λειτουργικό κόστος είναι υψηλότερο και η αυτοματοποίηση αποδίδει άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Δεύτερον, επεκτεινόμαστε σε παρακείμενες ροές εργασίας: agentic μισθοδοσία, οικονομικοί έλεγχοι, συμφωνία λογαριασμών και συμμόρφωση. Η ίδια agentic πλατφόρμα που επεξεργάζεται μια αποζημίωση μπορεί να επαληθεύσει ένα τιμολόγιο ή να εκτελέσει έλεγχο μισθοδοσίας. Τρίτον, επεκτεινόμαστε ενεργά στη Ευρώπη, με την Ελλάδα να αποτελεί αγορά προτεραιότητας. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι εξελιγμένη, ώριμη, ευαίσθητη στο κόστος και αντιμετωπίζει τις ίδιες πιέσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και περιθώρια κέρδους με κάθε άλλη ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό ακριβώς το καθιστά το κατάλληλο περιβάλλον για αυτό που προσφέρουμε.

Πώς θα περιγράφατε το προφίλ και τη διαφοροποίηση της εταιρείας σας στην ελληνική αγορά;

Αυτό που διαχωρίζει την DGTAL από κάθε άλλο πάροχο AI στον κλάδο είναι κάτι που κανένας ανταγωνιστής δεν μπορεί να αντιγράψει εύκολα: τέσσερα χρόνια προ-εκπαιδευμένων μοντέλων, χτισμένων πάνω σε πραγματικά δεδομένα παραγωγής από τον ασφαλιστικό κλάδο. Όχι συνθετικά δεδομένα. Όχι επιδείξεις. Πραγματικές αποζημιώσεις, πραγματικές αποφάσεις, πραγματικά αποτελέσματα – σε λειτουργία με ασφαλιστές όπως η Allianz, η NN, η ENSTAR, η SCOR, και με ισχυρές συνεργασίες με την PwC Γερμανίας & Ελβετίας και την RSM Ελλάδας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω αυτού που στον κλάδο αποκαλούμε «πρόβλημα τελευταίου μιλίου». Οι περισσότερες πλατφόρμες AI αποδίδουν καλά σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, αλλά αποτυγχάνουν όταν έρθουν αντιμέτωπες με την πολύπλοκη πραγματικότητα των ασφαλιστικών εργασιών – ανομοιόμορφα έγγραφα, ασαφής γλώσσα συμβολαίων, οριακές περιπτώσεις που ξεφεύγουν από κάθε κανονισμό. Η DGTAL εκπαιδεύτηκε ακριβώς σε αυτήν την πολυπλοκότητα, σε συνθήκες παραγωγής, για χρόνια. Οι agents μας δεν κατανοούν απλώς την ασφάλιση – την έχουν ήδη εκτελέσει. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε δει πολυάριθμα ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια. Αυτή η γνώση που αποκτήθηκε μέσα από την παραγωγή είναι ανεκτίμητη και αυτό είναι που διαχωρίζει τους «νεοεισερχόμενους» από τους «βετεράνους» στον χώρο.

Δεν πουλάμε άδειες χρήσης. Παραδίδουμε αποτελέσματα. Οι πελάτες πληρώνουν ανά ολοκληρωμένη ροή εργασίας και τα συμβόλαιά μας συνδέονται με SLA – χρόνους ανταπόκρισης, ποσοστά ακρίβειας, μετρήσεις συμμόρφωσης. Αυτή η ευθυγράμμιση κινήτρων είναι από μόνη της ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Επιτυγχάνουμε μόνο όταν επιτυγχάνουν οι πελάτες μας. Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που επιδιώκουν να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να βελτιώσουν τους χρόνους διεκπεραίωσης αποζημιώσεων και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, η DGTAL δεν είναι μια μελλοντική επιλογή. Είναι διαθέσιμη σήμερα, αποδεδειγμένη σε παραγωγικό περιβάλλον και έτοιμη για ανάπτυξη.