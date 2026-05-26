Ύδρα: Συζήτηση ουσίας μεταξύ Μαζαράκη, Μοάτσου και Κασκαρέλη (βίντεο)

Με μια ματιά Σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και έντονου προβληματισμού για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, πραγματοποιήθηκε η συζήτηση με κορυφαία στελέχη του κλάδου "Greek Insurance Market - Leadership Discussion" την δεύτερη μέρα των εργασιών της 26ης Συνάντησης Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το ζήτημα των φυσικών καταστροφών και το ασφαλιστικό κενό που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά

Σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και έντονου προβληματισμού για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, πραγματοποιήθηκε για τέταρτη χρονιά η συζήτηση με κορυφαία στελέχη του κλάδου "Greek Insurance Market - Leadership Discussion" την δεύτερη μέρα των εργασιών της 26ης Συνάντησης Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα, με βασικούς άξονες τις φυσικές καταστροφές, την υγεία, την ασφάλιση αυτοκινήτου και τη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, η οποία σημείωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, συγκεντρώνοντας σταθερά το ενδιαφέρον της αγοράς.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ERGO Ασφαλιστικής και ο Παύλος Κασκαρέλης, CEO της Υδρογείου Ασφαλιστικής.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το ζήτημα των φυσικών καταστροφών και το ασφαλιστικό κενό που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά. Ο Ερρίκος Μοάτσος υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική αύξηση των ασφαλισμένων κατοικιών τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την ασφαλιστική κάλυψη. Όπως ανέφερε, το ποσοστό κάλυψης κατοικιών αυξήθηκε από περίπου 14% σε σχεδόν 20%, ωστόσο «έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας». Τόνισε επίσης ότι η κρατική αρωγή δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση απέναντι σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και ενίσχυσης της πρόληψης και της ασφαλιστικής συνείδησης.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Κασκαρέλης ανέδειξε τη χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι περίπου 700.000 επιχειρήσεις μένουν εκτός του πλαισίου υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω του υφιστάμενου ορίου τζίρου. Όπως είπε, η πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει τη μείωση του ορίου, ενώ παράλληλα ο ασφαλιστικός κλάδος οφείλει να απλοποιήσει τα προϊόντα του και να επενδύσει περισσότερο στην ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και της διαμεσολάβησης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Μαζαράκης, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, παρά τις συνεχείς συζητήσεις επί δεκαετίες, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν άλυτα. «Αν είναι τόσο ξεκάθαρα τα προβλήματα, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία 10 ή 20 χρόνια;» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τόσο η αγορά όσο και η πολιτεία πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες.

Στο μέτωπο της υγείας, τα στελέχη συμφώνησαν ότι το σημερινό μοντέλο παρουσιάζει σοβαρές στρεβλώσεις. Ο κ. Μαζαράκης σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις αυξήσεις ασφαλίστρων, αλλά αφορά συνολικά τη δομή και τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Υποστήριξε ότι απαιτείται μια συνολική εθνική στρατηγική για την υγεία, με έμφαση στην πρόληψη, στη μείωση του κόστους και στην καλύτερη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Μοάτσος τόνισε ότι ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιωτικά νοσοκομεία λειτουργούν στην ίδια αλυσίδα υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας που θα εξασφάλιζε καλύτερο έλεγχο του κόστους και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Ο κ. Κασκαρέλης ανέφερε ότι οι εντατικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα, η αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η αύξηση των ελέγχων αλκοτέστ έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, καθώς καταγράφεται μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους γηραιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρώπη και ζήτησε πιο γενναία κίνητρα για ανανέωση των οχημάτων.

Αναφερόμενος στο μέλλον της ασφάλισης αυτοκινήτου, ο κ. Μοάτσος εκτίμησε ότι η αυτόνομη οδήγηση και τα κοινόχρηστα οχήματα θα αλλάξουν ριζικά τον κλάδο τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε, η τεχνολογία θα περιορίσει δραστικά τα τροχαία ατυχήματα, μεταφέροντας την έννοια της επικινδυνότητας από τον οδηγό στο ίδιο το όχημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θέμα της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Ο κ. Μαζαράκης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τις πρωτοβουλίες για τα επαγγελματικά ταμεία και τα νέα συνταξιοδοτικά προγράμματα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται ακόμη περισσότερα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη αποταμίευση και να καλυφθεί το συνταξιοδοτικό κενό που αντιμετωπίζει η χώρα.

Κλείνοντας τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν την ασφαλιστική αγορά της επόμενης δεκαετίας. Ο κ. Κασκαρέλης εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία των πελατών. Ο κ. Μοάτσος στάθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στον κλάδο, ενώ ο κ. Μαζαράκης έκλεισε με μια χαρακτηριστική φράση που αποτύπωσε το γενικό κλίμα της συζήτησης: «Θα ήθελα, μετά από δέκα χρόνια, να είμαστε στην ίδια αίθουσα αλλά να μην κάνουμε την ίδια συζήτηση».

Δείτε παρακάτω το βίντεο με ολόκληρη τη συζήτηση

Στην κεντρική φωτογραφία εμφανίζονται από αριστερά ο κ. Μαζαράκης, η κα. Παπασπυροπούλου, ο κ. Μοάτσος και ο κ. Κασκαρέλης