Η Ύδρα στο επίκεντρο της ασφαλιστικής αγοράς

Ξεκινά σήμερα η 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα, η συνάντηση-θεσμός και το ετήσιο ραντεβού της ασφαλιστικής αγοράς, που θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή. Ένας θεσμός που πλέον έχει ως βασικό σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων της αγοράς, την επικοινωνία και την ενημέρωση γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις και τις εξελίξεις του κλάδου.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για ακόμη μία χρονιά σύσσωμη η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Nextdeal. Το ειδικό δίγλωσσο τεύχος της εφημερίδας μας, που ήδη κυκλοφορεί σε κάθε γωνιά της Ύδρας, μεταφέρει στους αναγνώστες του τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς, τις μεγάλες προκλήσεις και τις αλλαγές που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς.

Μέσα από συνεντεύξεις και παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου, το φετινό αφιέρωμα εστιάζει στην κλιματική κρίση, το protection gap, τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ασφάλισης. Παράλληλα, παρουσιάζονται αναλύσεις για τις θεσμικές αλλαγές που επηρεάζουν τον κλάδο, όπως η αναθεώρηση του Solvency II, οι επενδυτικές προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και ο ενισχυμένος ρόλος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αν και η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου είναι παραδοσιακά η πιο «γεμάτη», ήδη από σήμερα έχουν φτάσει στην Ύδρα οι περισσότεροι σύνεδροι. Η έναρξη των εκδηλώσεων γίνεται στις 20:00 με το πρώτο event της βραδιάς, με οικοδεσπότη την AON, ενώ ακολουθεί η εκδήλωση της Eurolife. Την ίδια ώρα, η HOWDEN πραγματοποιεί κλειστό yacht cocktail, δίνοντας από την πρώτη κιόλας ημέρα τον τόνο της φετινής διοργάνωσης.







ΚΣ











