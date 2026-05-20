Η ανθρώπινη σχέση στο επίκεντρο του νέου webinar του ΠΑΝΟΡΜΟΥ με τη Δρ. Σμαρούλα Παντελή

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τη Δρ. Σμαρούλα Παντελή.

Ο Συνεταιρισμός Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών «ΠΑΝΟΡΜΟΣ» συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ουσιαστική επικοινωνία και την ανθρώπινη σύνδεση, διοργανώνοντας την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 16:00 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο:

«Η ανθρώπινη σχέση σε πρώτο πλάνο»

Το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω του Panormos Business Center , του πρώτου και μοναδικού ψηφιακού επιχειρηματικού κέντρου τύπου Mall στον ασφαλιστικό κλάδο.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Δρ. Σμαρούλα Παντελή, Ιατρική Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια και Συγγραφέας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοδράματος, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης στελεχών και της ανθρώπινης επικοινωνίας.







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Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικτυακή συνάντηση θα αναδειχθεί η σημασία της ανθρώπινης σχέσης, της εμπιστοσύνης και της ουσιαστικής επικοινωνίας σε μια εποχή διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ, παραμένοντας προσηλωμένος στη φιλοσοφία της συνεργασίας και της συνεχούς εξέλιξης, επιδιώκει μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να δημιουργεί ευκαιρίες γνώσης, διαλόγου και ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων του ασφαλιστικού κλάδου και όχι μόνο.

Φωτογραφία: Η Δρ. Σμαρούλα Παντελή