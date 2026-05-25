Σταύρος Κωνσταντάς (ΔΕΕΙΑ): Ο ασφαλιστικός τομέας ως πυλώνας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οικονομικού μετασχηματισμού

Άρθρο του διευθυντή Εποπτείας Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΕΙΑ), Σταύρου Κωνσταντά από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 581) που κυκλοφορεί, αναφορικά με:

Τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Τις θετικές επιδόσεις που συνεχίζουν να καταγράφουν οι ελληνικές τράπεζες και να ενισχύουν τα θεμελιώδη μεγέθη τους, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων, καθώς καλείται να προσαρμοστεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η αύξηση του κόστους αποζημιώσεων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης αποτελούν ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία, την ανθεκτικότητα και τον στρατηγικό σχεδιασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Παρά την ετερογένεια των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ιδιωτική ασφάλιση, σχεδόν όλες συγκλίνουν σε έναν κοινό παρονομαστή: την οικονομική τους διάσταση, καθώς ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονομία είναι διττός.

Αφενός, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις παρέχουν προστασία έναντι ενός ευρέος φάσματος κινδύνων που αναλαμβάνουν για λογαριασμό των ασφαλισμένων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της επιχειρηματικής συνέχειας. Μέσω της ανάληψης αυτών των κινδύνων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και προοπτική. Αφετέρου, η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομική ανάπτυξη επεκτείνεται και στη χρηματοπιστωτική λειτουργία του κλάδου. Τα σημαντικά κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω των ασφαλίστρων διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία, καθιστώντας τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές. Οι δύο αυτές συμπληρωματικές λειτουργίες αναδεικνύουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά σε στρατηγικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας.

Σε θεσμικό επίπεδο, η επικείμενη εθνική ενσωμάτωση της αναθεωρημένης Οδηγίας Solvency II, εντός του 2026, αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία για την ασφαλιστική αγορά και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά. Ειδικότερα, το αναθεωρημένο πλαίσιο ενισχύει την αρχή της αναλογικότητας, τη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα του ασφαλιστικού κλάδου, περιορίζοντας τις εποπτικές απαιτήσεις και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τις μικρές και μη πολύπλοκες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος εποπτικής συμμόρφωσης και απελευθερώνοντας ταυτόχρονα πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη.

Παράλληλα, εισάγονται κίνητρα για τη δημιουργία πλεονάσματος ιδίων κεφαλαίων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας ανάληψης κινδύνων, ενώ η ενίσχυση της κεφαλαιακής ευελιξίας αναμένεται να αυξήσει τη δυνατότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην πραγματική οικονομία –έργα υποδομών, πράσινη μετάβαση και βιώσιμη ανάπτυξη–, διευρύνοντας τις επενδυτικές τους επιλογές και βελτιώνοντας τις αποδόσεις αυτών. Επίσης, με την αναθεώρηση του εποπτικού πλαισίου, προάγεται η συνεργασία των εποπτικών αρχών για διασυνοριακές δραστηριότητες και τη διαχείριση ομίλων, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών, να περιορίσει συστημικούς κινδύνους και να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά.

Επιπλέον, θεσπίζονται νέες απαιτήσεις για την αντιμετώπιση αναδυόμενων κινδύνων, όπως η σύνταξη σχεδίων ρευστότητας και βιωσιμότητας, ενώ προστίθενται κλιματικά σενάρια στην Έκθεση Ιδίων Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA). Με αυτές τις προβλέψεις ενισχύεται η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου έναντι χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

Σε θεσμικό επίπεδο, αξιοσημείωτη είναι και η επικείμενη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD), καθώς καταδεικνύεται η σημαντικότητα του ασφαλιστικού κλάδου για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να ενισχυθεί και από το Savings and Investment Union (SIU), μία στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματικότερη διοχέτευση ιδιωτικών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε κομβικούς θεσμικούς επενδυτές, λόγω της διαχείρισης σημαντικών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λειτουργώντας είτε ως επενδυτές είτε ως πάροχοι αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων, ενισχύουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και συμβάλλουν στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις των τελευταίων ετών και τις εμφανείς επιπτώσεις τους στη σταθερότητα των τιμών και στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθούν να καταγράφουν θετικές επιδόσεις και να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική επιδίωξη διαφοροποίησης των πηγών εσόδων τους, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των τραπεζικών υπηρεσιών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφαλιστικής αγοράς και στην αντιστροφή της διαχρονικά χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης στη χώρα.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων (bancassurance), μέσω της αξιοποίησης των εκτεταμένων δικτύων διανομής των τραπεζών, σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, δύναται να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς όσο και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνολικής εμπειρίας των πελατών, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές συνέργειες προς όφελος του συνόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όσον αφορά το πεδίο των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων, οι μεταβολές που σημειώθηκαν τα τελευταία έτη φαίνεται να ολοκληρώνονται ομαλά, με την προσδοκία ότι θα αναδείξουν τη δυναμική των σχετικών συμφωνιών, χωρίς να επηρεάζονται η απρόσκοπτη λειτουργία και η αποτελεσματικότητα των δικτύων διανομής.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύει μια περίοδο έντονων μεταβολών, όπου οι προκλήσεις συνυπάρχουν με ουσιαστικές δυνατότητες ανανέωσης και ενίσχυσης της αναπτυξιακής της πορείας. Η συμμόρφωση με το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο, η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις λειτουργίες και τα προϊόντα, η ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων, η συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ανάπτυξη συνεργειών εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος διαδραματίζει καθοριστικό θεσμικό ρόλο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς ως αναπόσπαστου μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μεριμνώντας για την προστασία των ασφαλισμένων και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού και διαφανούς εποπτικού πλαισίου, το οποίο ενισχύει την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης και τη συμβολή αυτής στην ελληνική οικονομία.