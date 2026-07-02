Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 για 6η συνεχή χρονιά

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συμμετείχε, για έκτη συνεχή χρονιά, ως Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής (Official Medical Partner) του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, του 8ου γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, με την εντυπωσιακή EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του αγώνα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εκκίνηση που έδωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, σε ένα από τα πληρώματα, στην υπερειδική διαδρομή που πραγματοποιήθηκε στο The Ellinikon Sports Park. Η επιλογή του The Ellinikon Sports Park ως σκηνικού της υπερειδικής διαδρομής ανέδειξε τη σύνδεση του αγώνα με έναν νέο προορισμό άθλησης και ευεξίας, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αθήνα αλλά και διεθνώς. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα αναπτύξει το πρότυπο Healthcare Park, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωθείσας αποκλειστικής στρατηγικής συμφωνίας με τη LAMDA Development.

Το «Ράλλυ των Θεών», μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί η χώρα μας, αποτελεί έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων, όπου η ασφάλεια, η ετοιμότητα και η άμεση ιατρική ανταπόκριση έχουν καθοριστική σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών παρείχε ολοκληρωμένη ιατρική υποστήριξη, διαθέτοντας 16 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα, επανδρωμένα με 32 διασώστες και 11 ιατρούς. Παράλληλα, ο Όμιλος προσέφερε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου μέσω της υπερσύγχρονης Ιατρικής Κινητής Μονάδας που εγκαταστάθηκε στο EKO Service Park, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, διασφαλίζοντας άμεση υποστήριξη σε κάθε ανάγκη που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με την Οργανωτική Επιτροπή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026 προέβλεπε την πλήρη ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης, τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη δυνατότητα άμεσων διακομιδών για όλους τους συμμετέχοντες, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας της FIA.

Η συμμετοχή του Ομίλου επεκτάθηκε και στους παράλληλους χώρους της διοργάνωσης, με δύο εκθεσιακά περίπτερα στο The Ellinikon Sports Park και στο EKO Service Park στο Λουτράκι. Εκεί, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες του Ομίλου και να αποκτήσουν 50% έκπτωση στην πρώτη online επίσκεψη μέσω της υπηρεσίας Virtual Εξωτερικά Ιατρεία του TeleHospital, του νέου ψηφιακού νοσοκομείου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Μέσα από τη συμμετοχή του στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερή σύνδεσή του με κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και τη δέσμευσή του να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας στην Ελλάδα, με σύγχρονες, ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δίνει την εκκίνηση σε ένα από τα πληρώματα στην υπερειδική διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park

Το περίπτερο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στο The Ellinikon Sports Park

Η υπερσύγχρονη Ιατρική Κινητή Μονάδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών που εγκαταστάθηκε στο EKO Service Park, στη Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι

Το ασθενοφόρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κατά την διάρκεια των αγώνων