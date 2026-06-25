Επτά διακρίσεις για την AstraZeneca στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026

Ένα Platinum, τρία Gold, ένα Silver και δύο Bronze βραβεία αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της εσωτερικής επικοινωνίας στην ενίσχυση της ηγεσίας, της οργανωσιακής ευθυγράμμισης και τη δημιουργία ουσιαστικού διαλόγου με τους εργαζόμενους

Η AstraZeneca απέσπασε επτά σημαντικές διακρίσεις στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026, τα οποία απονεμήθηκαν στις 23 Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευσή στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι, συνδεδεμένοι με τον σκοπό της εταιρείας και ευθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητές της. Ο θεσμός αναγνωρίζει εξαιρετικά επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στην εσωτερική επικοινωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων και υψηλής απόδοσης οργανισμών.

Η AstraZeneca κατέκτησε ένα Platinum, τρία Gold, ένα Silver και δύο Bronze βραβεία. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της εσωτερικής επικοινωνίας ως μοχλού οργανωσιακής ευθυγράμμισης, υποστήριξης της αλλαγής και ενίσχυσης της ηγεσίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι κατανοούν τη στρατηγική της εταιρείας και μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην υλοποίησή της. Τα βραβεία αφορούσαν μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών εσωτερικής επικοινωνίας, ηγεσίας και οργανωσιακής αλλαγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλαισίου εσωτερικής επικοινωνίας που λειτουργεί ως μοχλός ενίσχυσης της εταιρικής κουλτούρας, η υποστήριξη της υιοθέτησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης αλλαγής και επικοινωνίας, καθώς και η δημιουργία ενός συστηματικού μοντέλου επικοινωνίας ηγεσίας που ενισχύει τη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη σύνδεση των εργαζομένων με τη στρατηγική της εταιρείας.

Με αφορμή τις διακρίσεις, η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, Corporate & Regulatory Affairs Director, δήλωσε: «Οι διακρίσεις μας αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων μας να διαμορφώνουν καθημερινά ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη. Στην ΑstraZeneca, πιστεύουμε ότι η εσωτερική επικοινωνία δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο ενημέρωσης, αλλά έναν στρατηγικό παράγοντα που ενδυναμώνει την κουλτούρα μας, υποστηρίζει την οργανωσιακή αλλαγή και ενισχύει τη σύνδεση των ανθρώπων μας με τον σκοπό μας: να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ασθενών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι ακούγεται, εκτιμάται και έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Οι επτά διακρίσεις στα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή προσήλωση της AstraZeneca στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και στρατηγικού μοντέλου, το οποίο ενισχύει τη σύνδεση των ανθρώπων με τον σκοπό και τις προτεραιότητες της εταιρείας, υποστηρίζει την αποτελεσματική ηγεσία, διευκολύνει την υιοθέτηση της αλλαγής και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ισχυρής και ανθεκτικής οργανωσιακής κουλτούρας.