ΥΓΕΙΑ

Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners): Στην Υγεία το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον

Γιώργος Καλούμενος
Γιώργος Καλούμενος
Νίκος Σταθόπουλος, BC Partners
Νίκος Σταθόπουλος, BC Partners

Σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στον κλάδο της Υγείας βλέπει για τα επόμενα χρόνια ο επικεφαλής της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος, θεωρώντας ότι οι ραγδαίες εξελίξεις στο δημογραφικό και οι συνεχώς εντεινόμενες ανάγκες για πιο ποιοτική και αποτελεσματική περίθαλψη, δημιουργούν θετικές προοπτικές για τον κλάδο.

«Ο πληθυσμός γερνάει και το δημόσιο πρέπει να κόψει δαπάνες. Οπότε και μέσω της δημιουργίας αξίας μέσω της τεχνολογίας έχει προοπτικές» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε στο συνέδριο του Υπερταμείου η προσέγγιση της BC Partners παραμένει επικεντρωμένη στην αναζήτηση εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ηγετική θέση στις αγορές τους, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και δραστηριοποίηση σε κλάδους με μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική. «Ψάχνουμε τους ηγέτες της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ν. Σταθόπουλος υπογράμμισε ότι η τρέχουσα συγκυρία έχει ενισχύσει την ανάγκη για μεγαλύτερη επενδυτική πειθαρχία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των συναλλαγών. Όπως ανέφερε, οι αποτιμήσεις έχουν προσαρμοστεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης και αυξημένης αβεβαιότητας.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της BC Partners τόνισε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει πρωταθλητές μέσα από την ενίσχυση της συγκέντρωσης και της ανάπτυξης σε μια ιδιαίτερα κατακερματισμένη αγορά, όπου πολλές μεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες αλλά χρειάζονται μεγαλύτερη κλίμακα για να ανταγωνιστούν διεθνώς.

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